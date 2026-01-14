許靖韻大方回應前男友羅啟聰涉製毒被捕　大爆對方為人吐真感受

許靖韻前男友、「全民造星」參賽者歌手「狗毛」羅啟聰，近日涉嫌參與製毒及販毒被捕，案件已於觀塘裁判法院首度提堂並押後再訊。警方在元朗搗破懷疑製毒工場及儲存倉，檢獲總值逾七百萬元毒品，羅啟聰與另外兩名男女同被起訴危險藥物相關罪行。

狗毛」羅啟聰曾參加《全民造星》。（ViuTV圖片）

許靖韻與羅啟聰沒有聯絡

許靖韻今日（13/1）現身港台出席節目《中華知識王2》錄影。對於前男友羅啓聰涉嫌販毒被捕，許靖韻接受《香港01》訪問時表示：「其實我同佢分咗手都好耐，你問我有咩感受，我真係冇，因為太耐。（分咗手都係朋友！）分咗手都冇乜點聯絡。（話晒都係前度，唔會有疑問佢點解販毒？）嘩，我真係完全唔知。」

許靖韻透露與羅啟聰已分手十年。（陳順禎攝）

許靖韻與羅啟聰分手超過十年

被問到拍拖時，對方經濟已有困難？許靖韻表示：「太耐時間唔記得。不過其實知道咗佢出咗事之後，我係冇帶任何情緒，就係好似睇一篇報道咁樣，因為同佢認識實在太耐，所以好多嘢都唔記得晒。（同佢相處佢為人係點？）都太模糊，（同佢拍咗幾耐拖？）其實報道話我哋拍咗3年拖，我記得係冇咁長。（分咗手幾耐？）其實我唔係好記得，但其實都有十年嘅時間。（佢有冇兄弟姊妹？）有嘅。（佢係家中經濟支柱？）我真係唔知，實在太耐。同埋我亦唔知佢而家嘅經濟狀況。（分手後有冇聯絡？）冇聯絡。」

許靖韻昨日出席港台節目錄影。（陳順禎攝）