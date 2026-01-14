51歲前玉女素顏教保養　零打燈濾鏡面部拍攝驚艷網民：她是真美人

現年51歲的楊采妮（Charlie），17歲出道時憑甜美外形與清新自然的氣質，被譽為「玉女接班人」，當年她為金城武首支MV《分手的夜裡》擔任女主角，驚為天人的神顏值令人一見難忘，其後她更出歌、拍戲，作多線發展。不過，自2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚後，楊采妮便定居新加坡，兩人育有一對雙胞胎兒子，她亦專心相夫教子，甚少在幕前露面，不少粉絲都非常掛住她。雖然暫時未有新的影視作品與大家見面，但最近楊采妮卻悄悄進駐小紅書，與粉絲和網民分享日常生活及保養心得。

楊采妮（Charlie）17歲出道，憑甜美外形，清新自然的氣質，被譽為「玉女接班人」。（IG@charlieyoung_523）

當年楊采妮為金城武首支MV《分手的夜裡》擔任女主角，神顏值令人一見難忘（《分手的夜裡》MV截圖）

自2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚後，楊采妮便定居新加坡，兩人育有一對雙胞胎兒子，楊采妮專心相夫教子，甚少在幕前露面。（Facebook@楊采妮 charlie young）

親自示範保養手法

雖然不再活躍幕前，但楊采妮保養得宜，狀態依然令人驚艷。不少網民都十分好奇，究竟她有何凍齡神功？近日，楊采妮拍片分享到小紅書，親自傳授護膚心得。她表示，早前曾跟大家分享過她的妝前5分鐘臉部運動後，很多朋友都留言說文字不太清楚，所以這次特意拍片親自示範。果然是錫粉絲，招呼周到！

楊采妮保養得宜。（IG@charlieyoung_523）

楊采妮之前返港，與商台DJ雲妮聚會，依然咁明豔照人！（IG@vanijerjer）

楊采妮最近活躍社交平台，分享日常生活，網民大讚keep得好。（IG@charlieyoung_523）

零濾鏡真實狀態曝光

片中，楊采妮身穿黑色居家服，放下一把標誌濃密長髮，逐個步驟教大家按摩手法，非常有耐心。而最令網民驚訝的是，楊采妮全程以素顏出鏡，且沒有使用任何美顏濾鏡。雖然在真實鏡頭下，其面色略顯暗黃，但勝在皮膚質感極佳，緊緻度滿分，完全看不出已年過半百。

楊采妮親自教粉絲臉部護理。（小紅書截圖）

楊采妮無懼素顏示人。（小紅書截圖）

楊采妮逐個步驟教大家，非常有耐心。（小紅書截圖）

獲讚真美人

片段隨即引起網民熱議，紛紛大讚她：「我第一次見臉部保養護理沒有開濾鏡跟打燈的」、「她是真美人」、「Charlie真是幾十年如一日的美貌，美在各個年齡段」、「姐姐還是女神級別的顏值」、「好美啊！自然的美最無敵」、「顏值氣質依舊哦！」。更有網民直指，楊采妮的骨相極佳，完美示範了什麼叫「優雅地老去」。除了拍片，楊采妮還親自回覆，解答網民問題，名副其實其實與網民交流，如此親民，難怪多年來人氣依然不減。

楊采妮年過半百，皮膚依然緊緻。（小紅書截圖）

屈機下顎線。（小紅書截圖）