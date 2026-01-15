鍾欣潼現身茶餐廳一身打扮成焦點　網民吐槽：樓下倒垃圾都覺得醜

現年44歲的鍾欣潼 (阿嬌) 入行多年以來一直深受粉絲偏愛，自2001年出道至今24年一直穩站一線女星的地位，不論在香港抑或是內地都擁有極高人氣。縱然多年前阿嬌曾捲入陳冠希不雅床照事件中，她的粉絲依然對她不離不棄，且至今依然持續吸粉中。近年阿嬌長居北京，很少返港。昨日她與阿Sa（蔡卓妍）難得合體以Twins身份現身尖沙咀出席手搖飲品活動，這是Twins相隔一年再次在香港合體出席公開活動，引來過千粉絲及市民圍觀，場面墟冚。

Twins相隔一年再度合體在香港出席活動，吸引過千粉絲到場支持。（葉志明 攝）

阿嬌現身活動，狀態大勇。（葉志明 攝）

阿嬌被吐槽一身打扮醜樣

昨日有網民於社交網分享了在香港一家茶餐廳偶遇阿嬌的照片，以「在香港茶餐廳偶遇阿嬌，穿著這一身錄節目」為標題，發文寫道：「真的好嗎？阿嬌就回香港2天就被各種偶遇，這身打扮真是非常接地氣了！還以為是吃飯被偶遇，沒想到是錄節目！穿著一身錄節目真的好嗎？穿著一身到樓下倒垃圾，都覺得醜的程度啊！」吐槽阿嬌一身打扮醜樣。相中可見阿嬌身穿棕色短袖polo上衣配一條灰色半身長裙，整個搭配確是十分奇怪，這身造型全靠她的顏值在撐着。現在有一群工作人員在進行拍攝工作，未知是在拍什麼綜藝節目。

阿嬌現身茶餐廳。(小紅書)

阿嬌疑在拍攝綜藝節目。(小紅書)