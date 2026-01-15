TVB御用惡人大啖食巨型「男人補品」　曾患癌絕望情況最多一年命

前TVB藝人彭皓鋒在TVB拍劇超過16年，一直默默耕耘，多年來演過無數角色，當中最常演收數佬、黑道之人，可以算是「御用惡人」。在2012年他決定離巢，曾簽約HKTV，後來轉戰內地發展。2016年，彭皓鋒終於憑網路電影《老師上錯身》入圍《美國荷李活國際電影節》，並成功奪得「最佳男配角」。2017年，他又憑《破冰》奪得《加拿大金楓葉國際電影節》網路電影組別「最佳男主角」，非常厲害！



彭皓鋒2017年在加拿大獲封影帝，吐氣揚眉。（微博圖片）

一家五口好幸福。（網上圖片）

彭皓鋒很感激劉家豪同梅小青當年搵佢拍劇集《衛子夫》，幫佢打開內地市場。 (微博圖片)

彭皓鋒不做手術最多只有一年命

早年彭皓鋒發現直腸內有一個約5厘米嘅腫瘤，證實患上直腸癌第三期。發現直腸癌後彭皓鋒一直積極接受治療，他曾指：「醫生說如果你不做手術，最多只有一年命，我跟我老婆都一片空白。」彭皓鋒又透露媽媽也是有癌症，但她做了放射化療後就受不了而去世，令他對放療和化療比較抗拒，所以他沒有選擇：「我到現在身體狀況也挺好。」他透露會分享更多抗癌之路。彭皓鋒曾停工醫病，更早已耗盡積蓄，除了要向靠家人借6位數應急，短期內還要籌30萬手術費，不過彭皓鋒仍樂觀面對，並積極復工。

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

醫生稱唔做手術只有一年命。（截圖）

彭皓鋒大啖食巨型「男人補品」

最近彭皓鋒在社交平台post出影片，見到他品嚐潮汕美食，大啖食巨型「男人補品」生蠔，食得津津有味。除了食相之外，彭皓鋒說話中氣十足，精神亦飽滿，情況令人放心。

好大隻生蠔。（片段截圖）

好大隻生蠔。（片段截圖）

仲有粥，（片段截圖）

台山泥蟲粥。（片段截圖）

精神唔錯。（片段截圖）