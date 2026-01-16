鄧兆尊被封「最成功二世祖」　網傳15億身家躺平「賺」到17億？

鄧兆尊為圈內名人，也是粵劇名伶新馬師曾的兒子。早年他曾與其生母洪金梅對簿公堂，事件一度轟動全港。鄧兆尊參與過不少戲劇拍攝，例如在周星馳電影《國產零零漆》中飾演被槍斃的政治犯，近年的《春田花花同學會》、《棟篤特工》，TVB劇集《餐餐有宋家》、《西遊記》、《皆大歡喜》 古裝及時裝版等。近年鄧兆尊與吳家樂合作的YouTube頻道《娛樂好好玩》亦相當受網民歡迎。



鄧兆尊身家有幾多，依然係只得鄧兆尊一個人知。（資料圖片）

鄧兆尊曾參演《皆大歡喜》 古裝及時裝版等劇。（劇照）

15億身家輕鬆照顧「三頭家」

鄧兆尊盡享齊人之福，現時有三名紅顏知己，可想而知每月開銷有多大。不過對於鄧兆尊的財力來說，可能就只是「零頭」而已。事關這麼多年來，都有傳鄧兆尊在多年前對簿公堂後，獲得父親的15億身家，就算不工作不拍戲，其實要支撐「三頭家」也是輕輕鬆鬆的事。

鄧兆尊盡享齊人之福，現時有三名紅顏知己，但每月也有一筆固定開支。（ig圖片）

鄧兆尊為圈內名人，也是粵劇名伶新馬師曾的兒子。（截圖）

最成功「二世祖」

近日瘋傳一篇有關的文章，指當年鄧兆尊取得15億後將錢存進銀行，27年後靠利息賺進17億，躺平不投資不買股就實現賺取超過本金，直言是最成功「富二代」、「現代韋小寶」，更被不少網民盛讚是新馬師曾當年教導兒子做「二世祖」是正確的。但其實文章錯漏百出，現實是，2006年官司才結束，即最多只有20年時間。

網上瘋傳一篇有關的文章。（截圖）

15億儲20年有幾多利息？

首先，多年來外界一直不知新馬師曾留下給鄧兆尊的遺產的實際數字，15億可能只是一個概數，或根本只是一個估計。不過，以15億存20年，按香港近20年利率（平均2.2%）去粗略計算，在簡單利息情境之下，即每年都將利息提取，以供生活開支。15億存款27年的話，則總利息約為6.66億港幣，平均計算，每年約有3300萬利息可供使用，即每月約有240萬可供使用。

鄧兆尊與吳家樂近年開了《娛樂好好玩》YouTube頻道，相當受網民歡迎。（截圖）

鄧兆尊曾被陳彥行爆最窮時身家只有一億。（截圖）

複利有可能「滾」出17億？

當然，如果要達到利息「賺」到17億其實基本上沒可能。雖說複息計算怎樣也比簡單利率要多，但近年銀行存款利率偏低，其實計算下來，複利可能就只有約8.27億，即約多一億。按照文中所說，每月用利息覆蓋女友們50萬使費是有可能的，但27年來靠利息收入17億，這個數字就差了一些距離。

平心而論，如果當年鄧兆尊真有15億，再存入銀行，不投資、不買樓、不賭、不做生意的情況下，平均計算，每月也有過百萬被動收入。對於普通人來說，已是十分不錯的收入。

鄧兆尊參演過周星馳電影《國產零零漆》時拍下我這一幕，也十分經典。（截圖）