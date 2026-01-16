張家輝夫婦米蘭被捕獲大方與粉絲合照　關詠荷素顏狀態震驚網民

影帝張家輝是人所共知的好男人、好老公、好爸爸，他與同年的老婆關詠荷於2003年結婚，婚後育有一名寶貝女兒張童，兩人相愛逾20年至今依然十分恩愛，是圈中出了名的模範夫妻。關詠荷成為了媽媽後，便主力相夫教女，淡出幕前，一直鮮有露面，作風極之低調。日前有粉絲在米蘭偶遇兩人，被要求合照時完全沒有巨星架子，而關詠荷的素顏狀態則驚艷大批網民。

張家輝與關詠荷結婚多年一直是圈中的模範夫妻。(vcg)

張家輝夫婦米蘭機場被偶遇

日前有粉絲在米蘭機場偶遇張家輝與關詠荷，並將合照分享到社交平台，並興奮寫道：「1/14 米蘭機場入境偶遇張家輝關詠荷夫妻 沒想到同一個航班到米蘭，哈哈哈，第一次零距離偶遇明星。#米蘭 #米蘭機場」。如相中可見，張家輝與關詠荷均穿上素色衛衣情侶套裝，張家輝雖然戴上冷帽但依然星味十足。關詠荷就戴上眼鏡，素顏狀態下皮膚依然緊緻，凍齡力驚人。

日前有粉絲在米蘭機場偶遇張家輝與關詠荷。（小紅書）

關詠荷素顏驚艷網民

有大批網民看到照片後，都大讚張家輝夫婦打扮低調，關詠荷亦沒有用名牌手袋，更有人表示關詠荷愈老愈靚：「娥姐，快60了吧，保養的太好了」、「怪不得張家輝說她老有老靚」、「她好溫婉大氣 如沐春風」、「張家輝和關詠荷都明顯的是自然老去沒有醫美…喜歡這種闊達的心態和人生，不會因為自己是藝人明星而一直強行凍齡是需要很強的內核的。」、「娥姐好美好溫柔的樣子」、「情侶裝」、「關詠荷是真的抗老啊」。

關詠荷演《新醉打金枝》長平公主。（TVB截圖）