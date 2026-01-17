「御用收數佬」翻紅街上被圍堵狂合照　雖被減騷感激TVB建立形象

《尋秦記》電影版上畫超過2星期，不少演員因此電影人氣急升，其中飾演二弟「藤翼」的黃文標，更加是「鹹魚翻生」，現在出活動都會被粉絲圍堵。當然黃文標也很nice，要合照要拍片等等的要求來者不拒。

黃文標於《尋秦記》飾演「藤翼」。（抖音＠勇哥在香港）

黃文標「鹹魚翻生」。（抖音＠勇哥在香港）

黃文標由300個show變減show

其實黃文標演藝之路都曾經歷過高低起跌，他2012年離開了工作了23年的無綫（TVB），多翻轉折，簽過HKTV，未能發牌之後等待約滿，正式成為自由人。在TVB的時候，高峰期試過一年接300幾個Show，但後來戲份越來越少，出show已經買少見少，有時還要減show。當時即使外面有其他工作，但礙於合約有所限制，也是非常艱難。

一見到黃文標，就會諗起佢做開奸人。（劇集截圖）

黃文標做司機賺外快

回復自由身後，可自行安排工作，所以當時黃文標還會偶爾做副業：「我有朋友係賣海鮮，有時候都會幫下手做司機，賺下外快。咁佢ok，我就ok㗎喇。」為TVB效力了23年才往外闖，黃文標不認為自己走得遲：「又唔可以一味講舊公司嘅唔好，佢又真係幫到我去建立個形象，係一見到我就會話：『哦！佢成日做收數佬』，都至少仲有認得，而唔係做咗20幾年行過冇人記起。」

郭羨妮、滕麗名、陳國邦、歐瑞偉與黃文標一同出席《尋秦記》電影首映禮。（陳順禎 攝）

黃文標的惡人感覺，深入民心。（林志龍 攝）