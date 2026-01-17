林俊傑前女友發聲：真是受夠了劈腿仔官宣　指控對方曾一腳踏兩船

現年44歲金曲歌王林俊傑對於感情做法一向低調，早前卻忽然公開與細他逾20年的廣東網紅「七七」的戀情，曬出小倆口與家人的幸福合照，掀起熱議。林俊傑官宣與女友七七戀情後，日前台灣演員Mida（曾聖媛）以「前女友」身份發文控訴其「劈腿」，並曝光多張親密合照，引發時間線重疊的爭議，林俊傑所屬經理人公司否認有關指控，雙方各執一詞，事件陷入羅生門。

華語樂壇天王林俊傑共同為電影《他年她日》量身打造並演唱主題曲〈瞬間的瞬間〉。（電影公司提供）

林俊傑毫無預警下公開認愛女友「七七」。（林俊傑微博圖片）

林俊傑疑似一腳踏兩船

林俊傑於2025年12月29日借母親70歲壽宴官宣與女友七七的戀情，24小時內，Mida在社交平台連發6個嘔吐表情，配文「看到覺得不太舒服了 真是受夠了劈腿仔官宣 為什麽受傷的人總是真誠的人啊 真希望報應直接來」。Mida的賬號後綴「7777」與林俊傑現任女友暱稱「七七」形成微妙關聯，引發網友對林俊傑是否曾一腳踏兩船或無縫連接的聯想。

Mida發文。(threads截圖)

網民爆出林俊傑與Mida為其母親慶生合照

今日有網民曝光Mida與林俊傑過往的合照，包括2019年及2023年共同為林母慶生的照片。照片中Mida緊靠林母站立，背景蛋糕、裝飾與林俊傑早年曬出的家庭慶生場景高度一致。有指Mida與林俊傑秘戀四年（2019-2023年），而有傳林俊傑與七七2023年底經張鈞甯介紹相識、2024年中交往，兩段戀愛關系時間疑似重疊了。 Mida透露林俊傑曾警告她：「如果去爆料，看還有哪個男的會要你」，該言論被網民視為林俊傑情感操控Mida的證據。此外，Mida點讚了外網對林俊傑形容為「虛偽」「PUA高手」的負面評價，進一步強化網民對於林俊傑曾一腳踏兩船的質疑。

Mida稱被pua。(threads截圖)

林俊傑與Mida合照。(微博截圖)

林俊傑與Mida為他媽媽慶生合照。(微博截圖)

林俊傑與Mida為他媽媽慶生合照。(微博截圖)

林俊傑所屬公司發聲明

林俊傑所屬公司已發聲明否認林俊傑與Mida曾有戀愛關係，僅定義兩人的關係為「平台介紹認識的朋友」，並澄清網傳2019年的合照實際拍攝於2023年3月。強調林俊傑與七七2024年中旬才正式交往，不存在感情重疊。林俊傑則未有親自直接回應有關指控，不過他曾於2025年12月31日發長文稱遭遇「有預謀、有組織的抹黑」，並呼籲大家」不必困在別人杜撰的劇本裡」。

林俊傑與Mida及現任女友先後為他媽媽慶生合照對比。(微博截圖)

網民留言。(微博截圖)