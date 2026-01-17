陳百祥血管爆了展示傷勢大片瘀黑好駭人　看淡生死不排斥安樂死

現年75歲的陳百祥（叻哥）經常語出驚人，他月前出席活動時就曾公開寸爆無綫，句句有骨，更豪言憑一己之力領軍返內地踢波帶挈前無綫藝人狂吸金 ，包括吳國敬、菊梓喬、梁烈唯、黃長興等人，表示：「所有嘅藝員跟我踢過一場，佢哋嘅商演機會係多咗20倍左右，同埋每一個藝人都係咁樣。所以我帶住晒鍾意喺內地表演嘅藝人，除咗踢波，個個都有嘢撈。」認真巴閉。

陳百祥出席活動。（葉志明攝）

爆微絲血管瘀黑一片大呻好慘

陳百祥帶隊踢波吸金，不過踢波屬於劇烈運動，難免會受傷，日前「香港明星經紀K.C.」於社交網分享了一段影片，發文寫道：「76歲知名男星受傷！血管爆，他說好慘，自稱自己是……」。片中影住陳百祥展示大腿上的傷勢，呈大片瘀黑相當駭人，情況令人憂心，不過他自己就不太擔心，表示：「微絲血管爆了」，所以並無大礙。陳百祥指是踢足球時受傷，踢足球受傷很常見，又謂：「唔受傷證明唔夠盡力」。當經紀人問陳百祥：「沒事吧？」陳百祥即說：「好慘，70幾歲，成個鐵人咁。」盡顯幽默本色。陳百祥的人生觀向來都好豁達，早前他曾談及對生死的看法，直言不排斥安樂死，認為生命應掌握在自己手中。他又曾說：「生老病死係唯一一樣嘢，你控制唔到。」

陳百祥展示傷勢。(小紅書截圖)

陳百祥表示微絲血管爆了。(小紅書截圖)

陳百祥大呻好慘。(小紅書截圖)

陳百祥發揮幽默本色。(小紅書截圖)