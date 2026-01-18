渣馬2026｜周潤發與圈中好友跑10K賽事 笑言每人要收月費兩萬多

周潤發（發哥）今日與鮑起靜、鄭則仕（Kent）、劉江、蕭正楠與黃翠如等一班圈中好友齊齊跑渣打香港馬拉松2026的10km賽事，眾人一起衝線，相當熱鬧。發哥在終點接受傳媒訪問時，笑言：「快啲問，啲菠蘿油溶喇。」因為他等會去慶功要食菠蘿油。發哥指他與鮑姐、Kent哥及劉江加起來幾百歲。他表示今年是最多人陪他一起跑的一次，有20幾人，問到可會再招收會員？他說：「如果要招收會員就要增加會費。（今日跑咩成績？）今日嘅成績好過我跑21km，Kent哥係超班生，新仔跑咗9個月已經跑到10km。」kent哥即說：「跑完好辛苦。」發哥就笑說：「聽日退會。」

發哥與圈中好友跑10K賽事。（陳順禎攝）

發哥笑言他的白髮是昨晚特地染的。（陳順禎攝）

發嫂已訂四圍枱食大龍鳳慶功

發哥透露今日訂了四圍慶功，問到吃什麼？他說：「食大龍鳳，煮飽參翅肚。（發嫂今日無嚟終點等你？）發嫂幫我book房book枱同負責畀錢。」鮑姐大讚發哥說：「發哥救咗我哋，令我哋永遠青春永遠健康。」提到發哥曾揚言要跑到一百歲，問他如今已70歲，可會延長期限？發哥說：「我跑到百二歲㗎。」他又笑言收會費的收份入好可觀，每人收2萬多，問到他帶跑步鍛練的盧海鵬有否入會？發哥笑說：「鵬哥窮鬼畀唔起錢兩萬幾蚊㗎。（兩萬幾係月費定年費？）月費呀，呢啲全部有錢人嚟，最疊水係kent哥，一家四口，成十皮呀，佢哋今日一家四口都有嚟跑，」發哥指今日好多人，打招呼手都軟。問到他的白髮look是否昨日特地柒？他說：「梗係，今晚染返黑。」

周潤發今日與鮑起靜、鄭則仕、劉江、蕭正楠與黃翠如等一班圈中好友齊齊跑渣打香港馬拉松2026的10km賽事。（陳順禎攝）

發哥出山拍戲要看劇本

問到發哥香港電影業步入寒冬，他說：「有高有低嘅」，鮑姐就表示：「寒冬過後有春天。」至於可會出山拍港產片救市？發哥說：「我個人力量點救？都無人搵我。（你收得貴？）唔搵我點知我收得貴？（如果有運動題材嘅戲會唔會考慮拍？）要睇劇本先。」另外問到今屆金像獎有4部電影被DQ一事，發哥說：「我未睇，睇咗先答你。」