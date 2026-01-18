梁小龍逝世｜《功夫》獲第二春　拒再跟周星馳合作：做完收唔足錢

梁小龍今日突然傳來死訊，據消息指，梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。

梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港演藝圈「四小龍」，當年憑劇集《大俠霍元甲》中陳真一角享負盛名，但之後就沉寂多年，直至2004年復出拍攝周星馳電影《功夫》才重回大眾視野，他更憑飾演火雲邪神一角而再次爆紅。

梁小龍當年因飾演陳真而打出名堂。（影片截圖）

梁小龍不會叫星爺

不過，近年梁小龍曾與星爺的關係及往事，更揚言：「我不會叫他星爺，叫星爺呢，侮辱我自己呢。我只能夠叫他導演，我也尊重他，沒有說我看不起他。」

梁小龍透露在片場大家都尊稱周星馳為星爺，但他就堅持不叫，只會以「導演」來稱呼對方。他又強調不認為自己被星爺捧紅：「我不承認，我很討厭人家說什麼捧，我又不是新人，電影是綜合性的，每一個部分都很重要，我真的不接受周星馳捧起我了，根本就沒有準備拍他的戲，捧什麼呢，給我的片酬不夠我做一個月生意的錢。」梁小龍認為自己不是新人，所以根本不存在「被捧」之說：「如果不配合他，他會更高一點嗎？」不過他就堅持不肯透露片酬金額，但就承認並不滿意：「絕對不是我想要的，但是沒辦法了，你已經工作了，已經做完了。」

梁小龍認為叫星爺是侮辱自己。（影片截圖）

梁小龍言論網民反應兩極

言談之間梁小龍似乎諸多不滿，更揚言：「周星馳能打過我嗎？雖然他功夫很好，戲裏面我打不過他，你說誰捧誰？就算周星馳在我也敢這樣子說『你能打過我嗎？』我還是他老前輩啊，捧我什麼了？不相信你問問他，看他怎麼說？老前輩就是老前輩，功夫好過他就好過他，我跪在他面前如果輸給他！」對於梁小龍的言論，網民就持不同意見，有人認為當年梁小龍的確憑《陳真》紅極一時，但亦有人認為如果沒有「火雲邪神」大家未必仍記得梁小龍，掀起熱烈討論！

火雲邪神令梁小龍獲事業第二春，（《功夫》劇照）

梁小龍拒再跟周星馳合作

之後有很多人找梁小龍拍戲，他都沒有答應，有部戲因為只需要拍12日，他打算接便問：「邊位做導演啊？周星馳，我唔簽了。」原因是：「做完都收唔足錢嘅！而且壓力又大，無劇本嘅，佢到時叫你做乜就做乜。NG親都起碼幾十個嘅，真㗎，你都唔知錯喺邊度，佢話『嗯，再嚟丫。』到七八個NG之後，佢就話『最好咁，第二個NG裏邊第三句對白嘅表情。』我想講粗口添呀，我點知我喺第幾個NG度做過乜嘢表情呀？我第一次幫佢拍《功夫》嘅時候，第一個鏡頭NG咗48次，我仲話『唔係啊，咁嚟串我。』佢話『唔係啊，小龍哥，你係NG得最少嗰個嚟。』」