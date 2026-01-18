梁小龍逝世｜前妻黎愛蓮曾遭鏹水襲擊毀容　巨額治病最終離婚

梁小龍今日突然傳來死訊，據消息指，梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。梁小龍有兩段婚姻，第一任妻子是混血歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder），第二任妻子是比他小26歲的東北女孩宋骧，兩人於1994年結婚，育有一子一女，感情穩定。

梁小龍今日傳來逝世消息。（葉志明 攝）

梁小龍憑電影《功夫》「火雲邪神」一角深入民心。（電影畫面）

《功夫》令梁小龍的演藝事業再起飛。（電影截圖）

前妻黎愛蓮曾遭鏹水襲擊毀容

黎愛蓮比梁小龍早走一步，於2024年9月離世。黎愛蓮是中英混血兒，她在1960年代至1970年代香港的著名歐西流行曲女歌手，在1975年與梁小龍結婚。黎愛蓮曾於她的尖沙咀住所前被一名兇徒淋潑鏹水襲擊致毀容，最後需要離開香港樂壇，事件轟動一時。自此黎愛蓮被逼離開樂壇，以一年多的時間接受近20次植皮及磨皮手術重整臉容，用了逾400萬港元。

黎愛蓮（Irene Ryder）曾被逼離開樂壇。（FB照片）

梁小龍為黎愛蓮花巨額治病最終離婚

事件後，梁小龍為妻子治病花費巨額，但黎愛蓮精神受到嚴重打擊，多次想不開。最終，在1980年，兩人因感情無法維繫而離婚。梁小龍曾於2010年接受訪問時透露黎愛蓮於1974年接拍動作片《猛虎下山》時曾經主動向他示愛，但是遭到他的拒絕。之後，梁小龍於慶功宴敬酒時答應了黎愛蓮，並開展情侶關係，及於1975年結婚，但梁小龍透露當年跟黎愛蓮的蜜運過程痛苦。