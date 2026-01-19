梁小龍逝世｜遺孀宋驤發聲明　心衰竭搶救6小時後安然告別

梁小龍昨日離世，享年75歲。梁小龍的徒兒朱峻賢，今日在微博上替其師母，即梁小龍遺孀宋驤發聲明，正式官宣梁小龍與世長辭，並指授權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發布師父與世長辭的消息。

梁小龍（中）近日傳出死訊。（資料圖片）

梁小龍徒兒聲明長文如下：

發妻：宋驤，聚龍拳大徒兒：朱峻賢（丹尼）正式官員宣布尊敬的（梁小龍）先生與世長辭的消息。

正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官員宣發布師父與世長辭的消息。

懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。

梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。

師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時台灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾個演出，（小龍）先生們再次關注這位武術演員。

我代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟姊妹感謝大家對師父的愛。

特此聲明

代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）

梁小龍1月14日與世長辭。（微博＠丹尼DANNY朱峻賢）

