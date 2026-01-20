陳曉華公然認夫「胸襲」何廣沛　IG曬夕陽下極致黑絲長腿誘惑

身為2018年港姐及華姐「雙料冠軍」的陳曉華（陳曉華），自入行以來一直備受無綫（TVB）高度重視及力捧，劇約一部接一部。除了有份參演備受矚目的《新聞女王》系列及《金式森林》外，由陳曉華演出的TVB 2026年首部自家製劇集《非常檢控觀》亦於1月19日正式首播。隨著多部作品接連面世，人氣急升的她亦深知如何回饋支持者，日前便在社交網大派「軍糧」，以一輯性感靚相為新劇造勢。



宣傳新劇上演「尋夫記」 強行驗身嚇窒何廣沛

現實中陳曉華以索爆形象示人，但在新劇《非常檢控觀》中，她則要挑戰演技，飾演一名為了偶像陷入瘋狂狀態的女粉絲。《非常檢控觀》劇集共有8個單元故事，陳曉華將會在打頭陣的單元中登場，飾演一名堅稱偶像Sammy（何廣沛 飾）是自己老公的痴情女子，更會經常擺出一副楚楚可憐的模樣，角色反差極大。

1月18日，《非常檢控觀》一眾主演包括馬德鐘、陳煒、賴慰玲、吳偉豪及陳曉華等，齊齊現身將軍澳中心為劇集進行宣傳。活動期間，陳曉華與何廣沛即場上演了一齣爆笑的「認夫」戲碼。劇情安排何廣沛唱歌後與粉絲合照，陳曉華突然入戲「發難」，強行衝上前要與偶像相認，更試圖扒開「老公」的外套，聲稱要檢查他心口有沒有墨（痣）來驗明正身。面對陳曉華突如其來的「胸襲」，何廣沛嚇得即時拒認「妻」，並大叫非禮向飾演警察的吳偉豪求救，而馬德鐘則即場化身檢控官點評二人證供，場面既混亂又惹笑，成功為新劇打響頭炮。

夕陽下大玩黑絲誘惑 網民激讚人比景靚

鏡頭前演瘋婦，鏡頭後陳曉華則回歸女神本色。陳曉華日前就在Instagram上載了一輯唯美寫真。照片中，她身穿一襲設計獨特的黑色露肩紗裙，前長後短的剪裁盡顯時尚感，更露出白滑香肩及鎖骨。最令網民把持不住的，是她下身配搭了透視黑絲，坐在窗邊沐浴於夕陽餘暉之下，隨意地撩動秀髮並回眸一笑，散發出極致的女神光芒。

雖然陳曉華在帖文中寫道：「黃昏時間就是最美」，但一眾被「電暈」的網民卻持相反意見，紛紛留言反駁指「人比景靚」，直言：「黃昏哪裏比得上你」、「比起黃昏時間，你更美」，認為眼前的陳曉華比日落景色更為吸睛。

陳曉華配文「黃昏時間就是最美」，但網民紛紛反駁，直指「人比景靚」。（IG@herachann）