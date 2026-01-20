HeyBrother冀馬年馬上開騷　發布新曲《型男而上》暨成軍一周年

由李思捷、唐文龍、麥長青（麥包）、黃智賢及曹永廉組成的HeyBrother兄弟，成軍一周年。而且由環星娛樂重金打造，為HeyBrother兄弟度身推出新歌《型男而上》，圍繞打工仔職場勵志主題，同時在導演張子丰加持下首試AI拍MV，打工仔吞port奇想飛到太空打怪獸，其實寄意型男「迎難而上」。

李思捷、唐文龍、麥長青（麥包）、黃智賢及曹永廉組成的HeyBrother兄弟。(公關提供)

HeyBrother成軍一周年。(公關提供)

為HeyBrother兄弟度身推出新歌《型男而上》。(公關提供)

昨日（19日）在環星總部舉行成軍一周年記者會，巴打難得齊人合體，李思捷就話，雖然大家各有事忙，但其實佢地經常在群組交流，每一天信息都成百上千。講到《型男而上》，黃智賢提到，都希望憑歌為香港廣大職場男性打打氣，迎難而上。五位巴打亦就此感謝MV導演張子丰、監製何鈞源、填詞因葵及作曲編曲的陳奐仁等人鼎力支持，成就這首打工仔AI狂想曲。

昨日在環星總部舉行HeyBrother成軍一周年記者會。(公關提供)

HeyBrother巴打難得齊人合體。(公關提供)

HeyBrother冀馬年馬上開騷。(公關提供)

HeyBrother發布新曲《型男而上》暨成軍一周年。(公關提供)

馬年將至，麥包希望馬年2026年，可以繼續向前，各方面都想嘗試。而其中一個今年的新嘗試是HeyBrother兄弟開演唱會！環星娛樂老闆張國林上台，向巴打五人贈送機票，寄意馬年HeyBrother兄弟「馬上起航」。隨後亦準備香檳祝酒及切蛋糕，慶祝HeyBrother兄弟成軍一周年，來年更上一層樓。

環星娛樂老闆張國林上台，向巴打五人贈送機票。(公關提供)

環星娛樂老闆張國林上台，向巴打五人贈送機票。(公關提供)

隨後亦準備香檳祝酒及切蛋糕，慶祝HeyBrother兄弟成軍一周年。(公關提供)

慶祝HeyBrother兄弟成軍一周年。(公關提供)

麥包希望馬年2026年，可以繼續向前，各方面都想嘗試。而其中一個今年的新嘗試是HeyBrother兄弟開演唱會。(公關提供)

環星娛樂老闆張國林上台，向巴打五人贈送機票，寄意馬年HeyBrother兄弟「馬上起航」。(公關提供)

環星娛樂老闆張國林上台，向巴打五人贈送機票，寄意馬年HeyBrother兄弟「馬上起航」。(公關提供)

環星娛樂老闆張國林上台，向巴打五人贈送機票，寄意馬年HeyBrother兄弟「馬上起航」。(公關提供)

HeyBrother冀馬年馬上開騷。(公關提供)

HeyBrother。(公關提供)

HeyBrother。(公關提供)

HeyBrother。(公關提供)

HeyBrother。(公關提供)

HeyBrother。(公關提供)

HeyBrother。(公關提供)

HeyBrother。(公關提供)