熾熱吸引劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《熾熱吸引》陸劇由方瑾、崔雨鑫領銜主演的一套以爱情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

（微博@熾熱吸引官微）

《熾熱吸引》電視劇情大綱

五年前，吳濃雨（方瑾 飾）隨同兄長吳司源（王一均 飾）踏入命案現場，意外與被列為嫌疑犯、且曾確診患有反社會型人格障礙的謝辛序（崔雨鑫 飾）相遇。對謝辛序而言，少女的軀體具備致命引力，僅是一瞥便激發了他心底深處那種近乎癲狂的佔有本能。

五年時光流轉，謝辛序為了將吳濃雨據為己有，不惜精心設計一場重逢。他褪去瘋狂的外殼，偽裝成一名高冷且內斂的醫學教授，處心積慮地滲透進她的生活，步步為營地誘使她墜入愛河。誰也沒想到，這名天生缺乏同理心的「瘋子」，在與如同小太陽般溫暖的吳濃雨朝夕相對後，竟在情感的灌溉下，逐漸學會了凡人的喜怒哀樂，甚至在潛移默化中重塑了那份失落已久的共情能力。

《熾熱吸引》播出時間｜最新追劇日曆

《熾熱吸引》電視劇幾時播?《熾熱吸引》於1月22日9時播放，由優酷視頻播放。VIP會員每日9:00更新2集(首更6集)，SVIP每日搶先看2集。

《熾熱吸引》演員

方瑾 飾 吳濃雨

堅毅少女

（微博@熾熱吸引官微）

崔雨鑫 飾 謝辛序

瘋批惡魔

（微博@熾熱吸引官微）

王一均 飾 吳思源

（微博@熾熱吸引官微）

高維蔓 飾 厲湘