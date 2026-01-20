袁偉豪細仔全身瘀青黑好駭人　揭真相屬先天問題一條件下會消失

現年44歲的袁偉豪與比他細10年的張寶兒於2020年結婚，兩人的寶貝仔仔袁晞祐 (袁咕碌) 於2023年11月出世，細仔「袁氹氹」去年11月出世，組成了四口幸福之家。袁偉豪在仔仔出世後亦有努力工作賺錢養家，不過他老婆張寶兒家底豐厚，袁偉豪甚至被叫「億萬駙馬」，他們的經濟其實並沒有壓力。而成為了新手爸媽的兩人，平日生活重心都放在仔仔身上，袁偉豪在不用開工的日子更會親力親為照顧仔仔，做一個好老公兼好爸爸。

細仔身上一撻撻又青又黑

他們夫妻倆不時會於社交網分享仔仔的日常點滴，還特地開設了袁咕碌與袁氹氹共同使同的IG專頁。近日袁偉豪與張寶兒就於仔仔的IG分享了一條短片，發文寫道：「人仔細細，上身咁有力嘅，半平板支撐成十分鐘，媽咪都覺得攰 #袁氹氹 #兩個月」。片中可見袁氹氹赤裸裸趴在BB床上，他身上明顯有一撻撻又青又黑的色素，而且範圍很大，從背面側面到整個屁股都呈現瘀黑色，令不少網民大表驚訝。有網民擔心BB的情況，留言問道：「咁多青色係咩」，有網民就回應說：「初生BB嘅胎痣，通常遲啲會自然消失或退淡色啲」，有網民就指這些可能初生嬰兒常見的「蒙古斑」，會隨住年紀增長而變淡，或到3、4歲時消失。

