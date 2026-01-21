伍家謙回憶11年前與古天樂合作　大爆為人兼講嘢真係似項少龍

最近電影《尋秦記》上映，作為總監製兼男主角的古天樂，最近也馬不停蹄四出宣傳，而且更活躍於網上社交平台。前體育主播伍家謙，近日在Facebook post出自己與古天樂11年前的一段互動，更有當年的舊照分享。

伍家謙與古天樂當年的舊照。（FB@伍家謙）

古天樂講嘢真係似項少龍

伍家謙在貼文中指，11年剛剛離開電視台轉做自由身，接了一個廣告，後來才知道跟古天樂一起拍攝。講到其中一個畫面，伍家謙要在古天樂面前整跌幾對筷子，當他試了幾次之後，古天樂便埋位拍攝。

他說：「果然好似啲報紙雜誌所講，越有份量嘅人越nice。佢笑笑口同大家打招呼，然後就全世界再排一次。到而家我仲好記得當時嘅情況。佢話：『喂，一陣唔好手震喎。』我(少驚)：『……手震咪易啲整跌啲筷子囉。』古：『吖又好似駁你唔到喎。』(完全係項少龍嗰隻語氣，想像下)拍攝過程順利，好似兩三個take就搞掂晒；再拍多三四鏡，我嘅部分完成。然後古生就去休息。難得有機會同佢一齊拍嘢，話唔想影張相就呃人嘅。只係開工期間影相好唔pro，拍完大家又忙住執燈轉景，所以惟有作罷，換衫走人。」

伍家謙回憶11年前與古天樂合作。（FB@伍家謙）

古天樂知道伍家謙報體育

伍家謙補充，他離開的時候大膽向古天樂問能不能合照，古生笑指：「搞錯呀頭先又唔影，而家我著件打底衫先搵我」，不過並沒有拒絕，所以便有了11年前的舊照。然後古天樂更問伍家謙是不是沒有再報體育新聞，又指入這行（演藝）好辛苦，祝他順順利利。