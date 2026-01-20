李亞鵬名下醫院欠租逾2600萬面臨關門　房東表示心寒斥遭道德綁架

由李亞鵬作為法定代表人的北京望京的嫣然天使兒童醫院已累計拖欠租金、物業費、滯納金等各項費用超過2,668萬元人民幣。被法院判決合約解除並要求騰退房屋，但醫院至今仍未搬遷，亦未清還欠款，目前醫院外牆的標識已被拆除。

房東心寒斥救人反被咬

據悉物業持有人為一名近70歲的香港居民張先生。房東助理吳先生受訪時直言，2010年簽訂首個十年合同時，是基於明星聲望及支持公益，才以低於市價約五成的「公益價」出租長達10年，直到2019年續約才將租金調回正常市場水平。吳先生憤慨表示：「本質來講，他（李亞鵬）是受益方，我們就像東郭先生。」（寓意好心救狼反被狼吃）。他批評院方將回歸市價曲解為「惡意漲價」，試圖利用大眾同情心進行道德綁架，令房東深感心寒。

李亞鵬認「欠債還錢天經地義」

面對輿論壓力，李亞鵬日前拍片回應，語氣顯得落寞。他承認醫院正處於生死存亡之秋，並表示：「事情很簡單，就是我們欠了房東的租金。」他解釋因疫情及租金翻倍，令非營利醫院難以維持，但他承諾：「嫣然天使兒童醫院也許會成為歷史，但我們會站好最後一班崗。」他也直言「欠債還錢，天經地義」，目前正積極尋找新址並處理手術預約。

逾三十萬網友捐款一千九百萬

這宗新聞爆出後，意外觸發民間捐款熱潮。不少曾經受助的患兒家屬公開發聲力挺醫院，紛紛轉賬捐款支持。截至1月20日上午，已有超過34萬人捐款，金額突破1,900萬元人民幣。由於捐款太過踴躍，甚至導致「嫣然天使基金」的年度籌款預算提前爆滿，不得不暫時關閉捐款通道。雖然網友踴躍捐款，但這筆善款通常受限於公益用途（如患兒手術），未必能直接用於償還醫院名下的商業欠租，醫院能否繼續經營，仍屬未知之數。