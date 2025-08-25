王菲前夫李亞鵬再爆財務危機　名下醫院遭強制執行　負債達1500萬

華語樂壇天后王菲與內地男星李亞鵬曾是外界眼中的銀色夫妻，兩人還為了女兒李嫣共同創立「嫣然天使基金會」，婚姻雖已畫下句點，但仍保有公益連結。



53歲的李亞鵬在2022年與小19歲的「世界小姐中國區」冠軍海哈金喜再婚，同年迎來女兒李夏。雖然他近年淡出演藝圈，專注於商界發展，但屢傳投資失利，如今更爆出「嫣然天使兒童醫院」因財務糾紛遭法院強制執行。

王菲與前夫李亞鵬（Gettyimages）

早前內地「大河報」報導，李亞鵬與王菲曾為李嫣共同成立「嫣然天使兒童醫院」，如今該醫院因債務問題陷入風波。根據大陸企業資訊平台「天眼查」顯示，該院已於19日被北京市朝陽區人民法院列為被執行人，執行金額高達1381萬元人民幣（折合約1506萬港元），而醫院的法定代表人正是李亞鵬。

「嫣然天使兒童醫院」於2012年6月成立，由李亞鵬、王菲等八位創始人發起，註冊資金為1000萬元人民幣（折合約1090萬港元），主打兒科、小兒消化及小兒呼吸等專業。然而歷經十餘年，醫院經營狀況逐漸出現問題。

報導指出，李亞鵬自從跨足商界後，屢次傳出投資失敗，過去甚至被追討高達4000萬元人民幣（折合約4361萬港元）的債務，曾靠直播帶貨農產品來籌措資金。他也在節目「魯豫有約」坦言，自己曾長達6年零收入，當被問及是否因此焦慮時，更脫口說出：「所以我離婚了。」

