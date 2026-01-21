碧咸嫂Victoria疑似黑新抱面片段曝光　半年後兩人竟情同姊妹？

「萬人迷」碧咸（David Beckham）與Victoria於1999年結婚，兩人育有三仔一女，一直都是圈中的模範夫妻及完美家庭，可惜自8月開始，碧咸一家與大仔Brookyln夫婦傳出不和，至今未能解決。家庭決裂繼Brooklyn早前封鎖父母及兄弟IG後全面升級，Brooklyn日前（19日）在IG限時動態發布長達6頁的聲明，揭露與父母不和的內幕，並指控父親碧咸生日拒見富二代百億千金新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書，事件引起全球極大迴響。

碧咸家變時間線曝光！Brooklyn多次缺席聚會 封鎖父母IG被批反骨

碧咸長子Brooklyn與富二代千金老婆拉Nicola Peltz經常在IG放閃。（IG圖片）

Victoria疑似對Nicola黑面？

事件持續發酵，一段2023年10月碧咸與Netflix合作推出紀錄片《碧咸傳》（Beckham）時，全家總動員現身撐場的片段翻Hit。片中碧咸和愛妻Victoria站在C位，而Brooklyn就攬著富二代老婆Nicola的腰，拉著她跟家人一同合照，不過片中Nicola目無表情，而Victoria疑似「黑面」，片段被網民無限放大。有網民留意到Brooklyn拉著Nicola到母親旁邊，但Victoria當下神情冷淡，在拍照尾聲直接轉過身背對兒子，氣氛尷尬，更指婆媳關係明顯早有裂痕。

一段2023年10月碧咸與Netflix合作推出紀錄片《碧咸傳》（Beckham）時，全家總動員現身撐場的片段翻Hit。（threads）

Nicola目無表情。（threads）

Victoria神情冷淡。（threads）

2024兩婆媳關係融洽

雖然只看片段，Victoria看起上來神情冷淡，但相隔近半年在2024年2月碧咸一家人現身支持Nicola首次執導兼主演的電影《Lola》首映禮時，Nicola卻攬著Victoria開心拍照。相中笑容燦爛的Nicola將手搭在Victoria的膊頭，而Victoria則牽著Nicola的手，兩人的合照看起來關係非常融洽情同姊妹。有網民對比兩段片段及照片的時序後，都認為外界很難斷定兩婆媳的關係如何，始終清官難審家庭事。

與「黑面照」相隔不足半年，兩人看起來關係非常融洽情同姊妹。（Getty Images）

看照片很難相信兩人有不和。（Getty Images）

Victoria不愛笑

其實Victoria自出道至今多年，都不喜愛笑，她亦曾在《People》訪問中透露自己不愛笑的原因，全因容貌焦慮。她透露初出道時很年輕，臉上經常出現暗瘡而影響自信，因而變得不愛笑。其後她亦表示：「我之前沒意識到，我笑的時候（我確實會笑），笑容是從左邊（臉）發出來的，因為如果從右邊（臉）發笑，看起來就不太舒服。所以，雖然我內心在笑，但沒人能看到，這就是為什麼我看起來總是悶悶不樂的原因。」