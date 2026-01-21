方媛產後飛家鄉出席活動生圖曝光真實狀態　被指捱殘難掩一臉倦容

現年38歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。雖然她已貴為天王嫂，但她也會間中接Job賺錢，例如會拍片帶貨以及出席品牌活動。

天王郭富城愛妻方媛過去曾捲入「天王嫂訓練班」傳聞，向太特意拍片為其抱不平「她只不過是幸運一點而已」。（IG@mokafy）

方媛照顧三女兒。(抖音影片截圖)

方媛手抱三女兒。（微博圖片）

飛家鄉安徽出席活動生圖曝光

日前方媛就飛到她的家鄉安徽出席活動，這也是她自去年10月底誕下三女兒後，首次現身公開活動。不少網民都把方媛當日的生圖和影片放到社交網上分享。其中一名網民發文寫道：「方媛現身安徽老家出席活動，看來天王嫂也要開始搞事業了！有一說一，方媛長得真的有福氣，五官精致，額頭飽滿、鼻頭也有肉，下巴圓潤，兜得住財」。相中可見方媛打扮貴氣，相當漂亮，且的確是長得一臉福相。另一位網民就上載了方媛在活動上的短片，寫道：「方媛生完三胎商務活動接不停，打扮很顯貴氣，但是眼神露出疲憊感。」而在片中確實有一個鏡頭是看到方媛眼神帶點疲憊，怪不得她要戴上太陽眼鏡。

方媛眼神看來相當疲憊。(小紅書截圖)

方媛難掩一臉倦容。(小紅書截圖)

被指產後休息不夠捱殘

甚至有一名網民以「下了直播間才發現， 方媛並沒有網上看到的那麽年輕啊。」為標題，開帖寫道：「38歲又生完三胎，眼神的疲憊和膠原蛋白流失也很明顯。五官的確很立體，尤其鼻子高挺，但現實中看並沒有那麽精緻。​她生完三胎不敢休息，商務活動接不停，打扮很顯貴氣，但是明顯露出疲憊感 了。誰說天王嫂就是養尊處優、吃喝玩樂啊，她們的工作量一點也不少。」指方媛生完第三胎之後因為要出來工作而捱殘了。不過有不少網民都認為方媛始終生了三個，且快耍奔四了，現在這個狀態已算是相當之好。

方媛被指捱殘了。(小紅書截圖)

方媛路人視角。(小紅書截圖)

方媛在她的老家出席活動。(小紅書截圖)

方媛打扮貴氣。(小紅書截圖)

方媛依然好靚。(小紅書截圖)