王晶再談陳冠希豔照門事件　主因竟非電腦維修員惡意竊取散播？

當年曾被視為香港「四大天王」接班人的男星陳冠希，於2008年爆發震驚華人娛樂圈的「豔照門」事件，多達1400張私人照片外流，重創張柏芝、鍾欣潼（阿嬌）等多位女星形象，最終讓陳冠希無限期退出影視圈。



時隔17年，外界長久以來認定照片流出是因電腦送修時被維修人員惡意竊取並散播，但香港名導演王晶近日發布影片，對這一傳統說法提出大膽且不同的見解。

王晶推測：愛炫耀性格導致資訊洩露▼▼▼

在影片中，王晶好奇問道：

為何有人知道，他的電腦裡面有這些照片？

他不解，在電腦海量的資料中，維修人員如何在沒有任何指引的情況下，耗費大量時間和精力，精準地挖掘出隱藏的私密照片？

王晶推測，真正引發照片外洩的根源，或許是來自陳冠希的年輕氣盛與「愛炫耀」的性格。他分析，陳冠希極有可能在私下聚會、酒後或情緒高漲時，一時興起向朋友炫耀自己交往的女星、拍攝的私密照片數量，甚至可能直接展示給朋友看。

王晶認為，這種經由陳冠希本人或其友人口中流出的「內部情報」，透過「一傳十、十傳百」的方式傳播，最終很可能傳到了電腦維修人員的耳中，導致維修員在維修電腦時「知道該去哪裡找」，進而恢復並竊取了這些資料，最終釀成這場無法挽回的風暴。他總結道：

年輕人嘛，有點成就，難免會炫耀。

曾對事件感到震驚：工作上的陳冠希乖巧有禮

儘管對事件的起源提出如此大膽的推測，王晶也分享了他對陳冠希的個人觀感。他提到，當時作為一位合作過的導演，他認為陳冠希是一個「很乖、很有禮貌」的演員，工作上從不遲到早退。

因此，當「豔照門」事件爆發時，王晶起初完全不相信，甚至認為是有人惡意合成照片陷害。直到他無意間看到曾多次合作的女星鍾欣潼（阿嬌）的照片，才感到無比的震驚，意識到事態的嚴重性。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】