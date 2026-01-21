謝安琪認被落降頭愛上張繼聰　爆丈夫曾躁底火滾更發夢打阿囡

2026年，商業電台雷霆881迎來一系列節目改革，「日給力，夜喘息」，在晚間時段加入多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值。由1月19日起，逢星期一至五晚上11時至12時，雷霆881商業一台將推出全新深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》，更找來張繼聰與謝安琪做首度夫婦檔專訪。



每個夜晚，陳志雲將與來自不同界別的嘉賓真誠對話，分享人生起跌，整理思緒，放下負擔，展望明天會更好。江玉歡則與聽眾分享生活日常，由法理到情理，時事到心事，遊走世界不同角落，與舌尖享受的種種。

張繼聰與謝安琪首度夫婦檔專訪

陳志雲邀得張繼聰與謝安琪（Kay）擔任《又係時候同一天講再見》第四至七集嘉賓，1月22日起在雷霆881播放。這是張繼聰與謝安琪結婚18年來首次以夫妻檔形式合體接受專訪，二人坦誠分享婚姻的點滴、人生的轉折與各自的成長。

陳志雲首先恭喜Kay憑歌曲《50/50》獲得2025年度「專業推介 叱咤十大」第二位，Kay指叱咤前抱病入院，當晚仍堅持演唱，全因希望答謝團隊、家人及朋友的支持，同時紀念她與公司這一年一起努力的成果。張繼聰當晚全家坐在電視機前看叱咤直播，十分擔心Kay的身體狀況，坦言「上到台無論咩年紀，仲之唱得唔好，就係無excuse。」直到聽完Kay唱畢歌曲終鬆一口氣。

《50/50》記錄著Kay從迷惘到放下的心靈旅程，Kay坦言踏入45歲後因年齡增長感到迷惘及無力，更長時間令她十分内耗。陳志雲問張繼聰如何應對Kay當時的狀況，他笑說 「搞吓笑囉！」，並以「佢係拳手，我係教練」的運動員比喻，鼓勵太太重新出發，陪她一齊走過低潮。

真誠對話剖白婚姻與低潮

陳志雲追問二人互相吸引及結婚的原因，他們默契十足指「被人落咗降頭」。Kay指張繼聰是她入行後第一位認識的朋友，當時已經覺得他很有趣 「好犀利，佢一坐低就可以自己講兩個鐘，但佢講啲嘢我又覺得好好聽。」提及二人結婚的原因，Kay笑指 ：「我有種信心，我估我80幾歲擘大眼見到佢，我都仲係會覺得好開心，聽到佢講嘢就好想笑。」至於張繼聰則秒答：「因為靚。」

對於二人在19年婚姻的改變，Kay形容張繼聰30歲後彷如「靈魂交換」，由年輕時「火滾」、「躁底」性格，變變為一個冷靜穩重又懂得控制情緒的成熟男人。張繼聰坦言年輕時充滿怒火，二人經歷更各走極端 ：「佢（Kay）喺後面唱下都開心，點知被人推咗上去，每一日都用放大鏡嚟睇佢所有嘢，而我就想有人用望遠鏡望下都無人望。」他十分感謝Kay多年來一直與他各自修煉、互相扶持，直言「Kay每晚瞓得好好就係我最大嘅禮物」。

陳志雲問及Kay與張繼聰最開心的經歷，她直言日常中充滿「騎呢」笑料，其中一段趣事令Kay大叫「你打我好啦！做咩打個囡！」原來是張繼聰有一晚發夢拍攝動作場面，突然伸拳打中滿月女兒的奶嘴，令她哭笑不得。