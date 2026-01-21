前殭屍片天后轉戰保險變女王　128年來首位女性創世界紀錄

⼋、九⼗年代港產⽚盛⾏，靈異殭屍⽚掀起熱潮，王⽟環（Agassi Wang）以「⼥⻤天后」之名為⼈熟悉，曾拍過接近三⼗套電影，憑古靈精怪與氣質美成為當年銀幕焦點。1994年，她毅然淡出娛樂圈，轉戰保險界，從零開始，憑著堅毅與拼勁，闖出⼀條屬於⾃⼰的傳奇路——由「⻤后」變⾝「保險⼥王」——最近更晉升為該公司128年來⾸位⼥性⾏政區域總監（Executive Regional Director, ERD）。



王⽟環（Agassi Wang）以「⼥⻤天后」之名為⼈熟悉，曾拍過接近三⼗套電影，1994年，她毅然淡出娛樂圈轉戰保險界。（官方提供圖片）

為感謝公司、尊貴客⼾、精英團隊及多年好友⽀持，王⽟環於2026年1⽉20⽇（星期⼆）假座⾹港瑰麗酒店舉⾏慶典，邀請公司⾼層、業界精英、社會賢達、影視圈好友親朋，共同⾒證她事業的重要⾥程碑，並誠邀⼤家⼀同親證她創下世界紀錄，成為「保險業晉升⾄最⾼職位的⼥影星」，共享這段跨界蛻變的⼈⽣⾼光時刻。

由影壇轉職場31年 重新演繹⼈⽣⻆⾊

王⽟環出⽣於韓國，19歲移居台灣，於國⽴台灣藝術專科⼤學主修電影，80年代赴港拍⽚，參演多套經典殭屍及靈異電影，作品接近三⼗部。她笑⾔：「由演『⻤』開始，想不到有⼀天會演⾃⼰⼈⽣的另⼀場戲。」在最紅的時期，她選擇急流勇退。「那時候我問⾃⼰：如果⼗年後觀眾忘記了我的樣⼦，我還剩甚麼？」

王⽟環出⽣於韓國，19歲移居台灣，於國⽴台灣藝術專科⼤學主修電影，80年代赴港拍⽚，參演多套經典殭屍及靈異電影，作品接近三⼗部。（官方提供圖片）

她於1994年息影後，由零起步加⼊保險業，當時經理問她⾝邊有多少潛在客⼾，她回答不超過10個，當時把經理嚇呆了，但最後憑著清晰⽬標及不斷拼搏，逐步建⽴起⾃⼰的客⼾群，僅僅半年時間成功奪得新⼈業績第⼀名，其後連續三⼗年⼊選國際百萬圓桌（MDRT），並多次達標TOT最⾼級別，打破IDA國際⿓獎紀錄，成為⾸位連續5年勇奪雙⽩⾦獎-傑出業務及優秀主管⽩⾦獎。她成績驕⼈，屢獲殊榮，多項紀錄⾄今仍未有同業能夠打破。王⽟環坦⾔：「任何⼈只要在事業上努⼒不懈，勇於拼搏，勇於追夢，下⼀個⼤放異彩的⼈⼀定是你。」

打破百年紀錄 培育新⼀代⼥性主管

今年10⽉，她正式榮升為⾏政區域總監（ERD），打破公司成⽴128年紀錄，成為躍升此職級的⾸位⼥性。她表示：「感謝公司的⽀持，感謝ＳＶ創辦⼈陳志堅(Johnny）博⼠及謝國輝(Andy)博⼠，感謝客⼾的信任與⽀持，感謝團隊⿑⼼拼搏的付出。特別感謝Andy⽼闆多年的栽培，成為我的伯樂，推動我邁向⼈⽣每⼀個⾼峰，擁有⾃⼰閃閃發光的舞台。」

⿈錦燊 (左）、趙雅芝(左⼆）、Agassi 王⽟環(右⼆）和秦毅 (右）合照（官方提供圖片）

⽬前，她以超過⼆億元團隊業績擔任「SV Agassi Family」領導⼈，帶領團隊超過1,200⼈，分佈⾹港及⼤灣區。她不斷致⼒培育⼈才，將成功⽅法傾囊相授與理念⼀致的夥伴們，在她帶領下的團隊表現超卓，⼤部分經理個⼈業績都是ＭDRT/COT/TOT/IDA等等國際性獎項，個⼈及團隊雙線發展，「希望這份佳績可以讓後輩知道，任何⼈都能以專業⾛到最前。」

明星嘉賓杜德偉(左）及太太李曉冰（右）。（官方提供圖片）

400萬公益資助清貧學⽣ 以⾝作則持續進修MBA

事業成功之餘，Agassi從未忘記回饋社會，作為「SV宏星慈善基⾦榮譽主席」和「世界華⼈保險慈善公益推廣⼤使」，她連續⼗年參與「撿回珍珠計劃」，與團隊及客⼾共同捐助10個「華保宏星王⽟環團隊珍珠班」，幫助超過400名內地貧困學⽣完成學業，捐款合共接近400萬。每年，她都會親⾃前往內地探訪這些學⽣，給予他們溫暖和⿎勵。「慈善事業需要持之以恆，讓慈善成為習慣、成為使命，慷慨付出，就能改變他⼈的⼀⽣。」Agassi認真及⼒求上進的態度與特質，繁重⼯作中仍堅持完成英國新特蘭⼤學⼯商管理碩⼠學位，以⾝作則，⼒求進步。她說：「做領袖最重要是不停下！要團隊前進，⾃⼰先要⾛在前⾯。」

明星嘉賓夏⽂汐(左⼀）、張⽂慈（左⼆）、羅霖（右⼆）、賈思樂（右⼀）。（官方提供圖片）

⼤會司儀林盛斌 Bob。（官方提供圖片）

回⾸當年的影壇經歷，到今天在保險業舞台發光發亮，王⽟環坦⾔：「拍殭屍⽚教會我勇氣，演戲是我第⼀段⼈⽣，保險是我第⼆段⼈⽣。前者教我⾯對恐懼，後者教我改變命運。」命運因她的努⼒不懈⽽改寫，王⽟環更創下世界紀錄，獲世界紀錄協會認證為「保險業晉升⾄最⾼職位的⼥影星」，登上⼈⽣榮耀⾼峰。