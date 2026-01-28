暗戀者的救贖劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《暗戀者的救贖》陸劇，改編自樊樹的同名小説。有曹雪萍作為編劇，林育賢為執導，由王珞丹、袁弘、黃宗澤領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《暗戀者的救贖》電視劇情大綱

俞笑（王珞丹 飾）嫁給了暗戀對象朱鶴（黃宗澤 飾），兩人表面擁有完美婚姻，實則已陷入精心構築的牢籠裡。一件女高中生遇害案牽連出四年前未破的舊案，俞笑作為兩起案件的唯一共同證人，被迫直面丈夫的秘密。隨著刑警宋誠（袁弘 飾）深入調查，朱鶴的“完美丈夫”的假面被撕破，他與多名女性的糾葛和命案關聯逐漸浮出水面。

《暗戀者的救贖》播出時間

《暗戀者的救贖》電視劇幾時播?《暗戀者的救贖》於1月23日播放，一共有13集，由優酷視頻播放。首更2集，SVIP 看多一集。1月26日至31日、2月4日至6日每日更新1集。

《暗戀者的救贖》演員

王珞丹 飾 俞笑

藏著驚天秘密的職場女性。

王珞丹 飾 俞笑（微博@暗戀者的救贖官微）

袁弘 飾 宋誠

靠心理學破案的敏銳警官。

袁弘 飾 宋誠（微博@暗戀者的救贖官微）

黃宗澤 飾 朱鶴

笑容溫柔卻讓人後背發涼的神秘角色。

黃宗澤 飾 朱鶴（微博@暗戀者的救贖官微）

蔣欣 飾 安妮