非常檢控觀｜「刀手」演員大有來頭　曾連續開74小時心灰意冷離巢

無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》今個星期首播，第二集講到一位刀手落網，最初被徐榮出賣，後來馬德鐘救咗佢。這位演員大家未必有印象，其實他已經離巢，名字叫做黃一鳴。

非常檢控觀｜黃一鳴曾連續開工74小時

這位出身TVB藝員訓練班演員黃一鳴，其中是半途出家，36歲才加入藝訓班，不過在上年年頭已經離巢。他當時在社交平台宣布心灰意冷離巢，並列出自己在TVB 3年來的驚人紀錄，包括多次1劇分飾10角、9組通告連續開工74小時、愛回家之開心速遞客串最多集數等等，令不少網民留言為他加油。

非常檢控觀｜黃一鳴曾入職中聯辦

黃一鳴亦有在社交平台講出自己的來歷，原來是名牌大學出身並曾做警員，後來更入職中聯辦。他說：「阿一爆衝4年終於停落嚟，除咗乒乓從來無同事知我入行前做乜。我響香港土生土長，A-level完就去咗上海交通大學讀工商管理，細個畢業後當過差。後來主要從事中聯辦兩地青年公職服務，我係多屆珠海及寧夏青年聯合會委員，負責管理粵港及寧港青年學術及文化交流活動，另外亦帶商務考察團，經常周圍去，去咗10年思家，所以留港追夢考藝訓班。呢家夢醒喇，唔知停擺咁耐，仲有無機會再去？」

非常檢控觀｜黃一鳴解釋入行原因有洋蔥

他更有解釋何為自己36歲才加入藝訓班，他說：「好多人問我點解36歲入藝訓班，因為我自細就係同阿婆煲劇大，一有衰人佢就會好勞氣係咁鬧，人越大相聚時間越少，更莫講一齊睇戲。我一直都幻想再同佢一齊睇戲，而佢睇緊果個坐嚮佢側邊，咁佢就唔駛鬧空氣。呢個係我做演員的唯一原因。」