非常檢控觀｜「三無案」真案例轟動全港　被告上訴後改判誤殺

無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》昨日首播，一睇就知劇情就是不停圍繞案件展開，而劇集開首，飾演「律政司高級助理刑事檢控專員」的馬德鐘便從法院走出來，一堆記者便上前採訪，「第一宗三無案件罪名成名」、「這宗案件無屍體無法證無認罪都可以入罪」，相信港人對這兩句形容也不太陌生，事關香港的確曾經發生過這樣的案件。

「第一宗三無案件罪名成名」。（《非常檢控觀》截圖）

「這宗案件無屍體無法證無認罪都可以入罪」。（《非常檢控觀》截圖）

飾演「律政司高級助理刑事檢控專員」的馬德鐘。（《非常檢控觀》截圖）

淘大花園無屍兇案｜警方追查兩年憑多處環境證供令陳文深被定罪

2011年，香港發生一宗淘大花園無屍兇案轟動全港，亦是本港首宗「無屍體、無法證、無目擊證人」，但成功令被告入罪的謀殺案。案中已婚的金融公司董事陳文深殺害33歲情婦秦嘉儀後毀屍滅跡，警方追查兩年，終憑多處環境證供令陳被定罪，依例判處終身監禁。陳入獄後兩年半，向高等法院申請上訴獲接納，案件於事發後6年、即2017年發還重審，但陳於庭上突改口承認誤殺，並詳述殺人及棄屍過程。惟經審訊後未有改變裁決結果，他再次被判謀殺罪成，依例判囚終身。

九龍灣淘大花園。（資料圖片）

淘大花園無屍兇案｜陳文深首次被裁定謀殺罪成

陳文深在首次被裁定謀殺罪成後，以原審法官引導有可能誤導陪審團為由向高院提上訴，上訴庭審核理據後指，原審法官的引導出現關鍵性錯誤，裁定陳上訴得直及撤銷定罪，案件於2017年11月重審。陳於開審前曾向控方承認誤殺罪，即於2011年10月6日在該單位非法殺死秦，但不獲控方接納。

死者秦嘉儀。(資料圖片)

淘大花園無屍兇案｜陳文深重審否認蓄意謀殺

重審期間，陳承認殺害秦嘉儀，更首度披露案發當日的殺人棄屍經過，他稱事發後「很懦弱，無勇氣承擔責任」，怕坐監令他失去家庭，但時隔多年已妻離子散，「而家無咗包袱，我無晒家庭，無咗太太，我想將件事原原本本將個實情講出嚟」，認為此舉對他、對前妻、對家人朋友，以及秦都是負責任的行為，「所以我要認罪」，但他強調是出於自衛才錯手殺死秦，否認蓄意謀殺。

陳在庭上表示，案發當日，即11年10月6日，到達涉案單位見秦，目的是想「攤牌」，當他向秦表示要結束關係時，秦「呆咗，坐喺度喊」，哀求他不要繼絕關係，但被他拒絕。陳指秦其後情緒激動，不斷大聲喝罵，並突然爬上窗台，他見狀上前阻止，但重申日後要「各行各路」。

陳形容秦聞言怒極，掌摑他及踢其下體，拉扯間二人失平衡倒下，陳壓在秦身上，但秦仍不斷掙扎及踢他。陳於是將秦雙手呈交叉狀固定在其胸前，將「上半身嘅力壓住佢」，當秦越用力掙扎，他便越用力壓下，直至意識到秦不再掙扎，便說：「嗱，我放手喇，你唔好打我。」說完即跑進廁所反鎖，打算讓對方冷靜。陳表示，不肯定秦被壓住時有否叫喊，亦無為意她有否呼吸或呻吟，惟強調她「一定無叫救命」。

淘大花園無屍兇案｜陳文深曾掙扎應否報警

陳續稱，在廁所逗留一會後發現「間屋好靜」，開門即見秦躺在地板毫無反應，他曾以為對方「扮嘢」，但秦面部及頸無表面傷勢，嘴呈半開合。他上前查看，發現秦已沒呼吸和心跳，即為她進行人工呼吸和心外壓，後來相信秦已「斷氣、死咗」，驚訝得「呆晒」、「震晒」，冷靜下來曾掙扎應否報警，但擔心若驚動警方會難以脫身，「如果救得返佢，我一定會打（999），但當時於事無補……我又會俾人拉，又會咩都冇晒」，遂生出棄屍念頭。

陳表示事後一度打算一走了之，但走至電梯口時醒覺屍體遲早會被發現，於是折返單位，嘗試將屍體塞入一個尼龍袋，但「擺到身體，擺唔到對腳，擺到對腳，又擺唔到身體」，唯有外出找工具協助棄屍，其後購買真空袋及手套等工具，「估可能用得着」。

陳文深於重審期間披露殺人及棄屍經過，稱一度想過於將軍澳一屋苑的垃圾站棄屍，但因看見很多清潔工人而卻步。（資料圖片）

淘大花園無屍兇案｜陳文深將屍體塞入尼龍袋

陳之後返回單位，將秦的身體屈曲並以保鮮紙包裹，成功將屍體塞入尼龍袋，惟因當日沒有駕車，便留到翌日才棄屍。他又將秦的證件及衣物丟棄，並取去其2張電話卡偽造通話及訊息紀錄，試圖製造她已經搬離單位及返回內地的假象。他承認首次審訊時辯稱尼龍袋只放有紅酒、衣物及工作文件是「講大話」，為了找藉口合理化個人行為，實際他從不會把工作帶離公司或到秦的家處理。

於首次審訊被裁定謀殺罪成的陳文深向高等法院申請上訴獲接納，惟重審再次被判罪成，難逃終身監禁的命運。（資料圖片）

翌日早上10時許，陳將載着秦屍體的尼龍袋放在手推車，經屋苑停車場出口運到車尾箱，其間他曾見到其他鄰居，因感驚慌不慎弄跌屍體。他憶述當時「忍住、拖住個袋夾硬走」，將屍體運上車後便「慌不擇路，四圍兜，唔知將屍體擺喺邊度」，其後到了將軍澳入油。他之後駕車在區內遊走，曾想過到一屋苑的垃圾站棄屍，但發現有很多清潔工人即卻步。

陳後來駛至「唔知係將軍澳定西貢嘅交界」的村屋，在村屋前發現一個垃圾站，旁邊有幾個大型垃圾桶，經兩度觀察確認附近無人時，便打開垃圾桶的上蓋，將尼龍袋連手推車一同放進桶內，並用垃圾鋪面嘗試遮掩尼龍袋。完事後他便駕車返回將軍澳寓所，並乘港鐵返回公司。

淘大花園無屍兇案｜陳文深被續判終身監禁

陳表示，抵達辦公室時「好傷心，個心好唔安樂，坐立不安」，想安靜一下，遂乘車前往清水灣沙灘「坐了大半個小時」。翌日他便不斷留意新聞，「睇有冇嗰啲發現屍體案，同埋個人都係心不在焉」。他又承認，事後曾假扮秦向友人發訊息表示已回內地，稱每次收到有人找死者的短訊都會手忙腳亂，只能見步行步，並指因感內疚，故得知秦母入院時，曾關注他們有否足夠金錢。

案件由發生至重審歷時6年，當年負責案件的東九龍總區重案組總督察鍾志明表示，警方追查案件時已是推算案發日後的半年，閉路電視紀錄理應已被刪除，但剛巧屋苑當時更換了高清攝錄系統，且因運作未暢順而出問題，令陳及秦的進出紀錄意外獲保存，更成為了破案關鍵。

雖然陳文深願意承認誤殺，但控方未有改控罪，6男1女陪審團以大比數裁定他謀殺罪成，依例被判終身監禁。

死者秦嘉儀原本掛在家中的大照片，隨著案件審結，或逃不過被銷毀的命運。（伍凱瑩攝）

淘大花園無屍兇案｜陳文深2023年三度審訊改判誤殺

2023年，陳文深再一次翻案，終於在第三度審訊推翻謀殺指控。翻查《香港01》當時的報道提及他當日向已證實患上抑鬱症的秦提分手時，秦突然面目猙獰，並稱要「搞死」其妻，被告稱想令秦收聲卻誤把秦殺死。陪審團最後一致裁定被告謀殺案不成立，誤殺罪則成立。法官黃崇厚在高等法院判刑時指，被告若當時處理得更好，便不會弄至今如斯境地。判被告入獄9年半，當日代表被告陳文深的資深大律師Charlotte Draycott稱，被告還須服刑31天，相信現時已釋放。

