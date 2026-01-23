女神性感現身瘦成骨嚇壞網民　曾被嫌嬰兒肥用極端方法減肥

內地女星宋祖兒在2023年被爆逃漏稅約4500萬人民幣，她當時並沒有做出回應，同時神隱，直到其工作室發聲澄清，她於去年4月回歸幕前。她與劉宇寧合作的內地劇《折腰》播出後大受好評，令她重拾人氣，工作機會不斷。日前她就出席公開活動，輕易成為全場焦點，不少網民都把她當日的片段放到社交網上分享。

宋祖兒五官精緻立體，演技也不錯。（微博@宋祖兒工作室）

任嘉倫、宋祖兒領銜主演的聊齋單元古裝劇《無憂渡》。（《無憂渡》劇照）

宋祖兒主演劇集《無憂渡》。（《無憂渡》微博圖片）

瘦成了骨嚇壞網民

從網民分享的多段影片中可見，穿上低胸tube dress晚裝裙的宋祖兒相當靚女，完全就是女神級的顏值，可是她的身材卻瘦得驚人。她已瘦得幾乎皮包骨，整個身體都很薄，鎖骨和胸骨相當突出，目標估計最多只有80磅左右，真是瘦成了骨的感覺，健康狀況令人擔憂。網民看到都大表震驚，紛紛留言指她太瘦了，甚至擔心她是否患上了厭食症，瘦得令人心痛。

宋祖兒好靚。(小紅書截圖)

曾極端減肥

宋祖兒過去因為臉頰較顯嬰兒肥，不時會被激進網友嫌胖，而她在2023年拍攝《折腰》時，就特地減肥10公斤。歷經稅務風波，她在去年4月宣傳《無憂渡》時，已經顯得比以前消瘦，怎料，她月前現身《表妹萬福》開鏡儀式，再暴瘦一圈。此前，宋祖兒曾分享自己的減肥方法，包括用低卡乳酪代替甜點、少量蔬菜乾代替零食，但也被爆料嘗試過「斷食3天瘦15斤（7.5公斤）」等極端方式。

宋祖兒鎖骨胸骨突出。(小紅書截圖)

宋祖兒目測不足80磅。(小紅書截圖)

宋祖兒2025年現身開鏡儀式，身形暴瘦。（微博圖片）