陳嘉桓轉行皮紋分析師助朋友脫單　發展5年自爆飯局增多專幫人睇

近年轉行做大腦皮紋分析師的陳嘉桓（Rose），日前作客HOY TV節目《開運秘笈》分享心得，她說曾透過皮紋分析為朋友脫單：「因為我幫佢哋釐清自己性格係點，然後配合想搵點嘅另一半。我朋友係女仔，佢以往話想要個霸道總裁，我就話你學咗指紋，你真係要搵某啲紋型嘅另一半，結果佢上個月結咗婚喇！所以我都好開心多咗樣嘢可以幫到身邊嘅朋友。」擔任主持的陳欣茵笑言以後見到每個男士，都要拿他的指紋來看一看。



近年轉行做大腦皮紋分析師的陳嘉桓（Rose），日前作客HOY TV節目《開運秘笈》分享心得。（官方提供圖片）

陳嘉桓自爆靠皮紋識人後飯局多咗

Rose又說做了皮紋分析師後多了飯局：「我啲朋友話可唔可以請你食飯，睇吓我新式嘅朋友點，我話都可以，了解咗就好啲，所以不妨當呢個係新工具，攞嚟認識吓新朋友，知道大家嘅性格，傾偈快好多。」

Rose說做了皮紋分析師後多了飯局，朋友宴請Rose靠皮紋識人。（官方提供圖片）

Rose說現在全力發展這個事業：「發展咗大概5年，我覺得好充實，當然你問我，以前做幕前梗係開心啲，可以周圍去，可以同同行溝通、去玩。而家反而面對好多小朋友，同家長傾偈，所以的確見到自己改變咗好多。」

Rose又說現在會全力發展這個事業，發展5年覺得好充實。（官方提供圖片）

陳欣茵想靠旅行開運

至於新加入主持的陳欣茵就說好開心有新嘗試：「今次係第一次同另一主持游莨維合作，我哋見咗咁多年都未試過合作，之前喺舊公司都冇。今次仲要有Rose大師指點，所以呢個節目幫咗我好多。」而被游莨維問到想在哪方面開運，欣茵就說想繼續多去旅行：「呢一年去咗10個旅行，希望新一年去到12個，每個月去一次，拍下旅遊節目就最開心啦！」Rose表示贊同，說欣茵指紋適合周圍走。