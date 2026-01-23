網民翻推《天地男兒》舊片段　男神張智霖都要輸顏值巔峰古天樂

《尋秦記》電影版今個月繼續被熱討，連帶古天樂當年的畫面不斷出土，除了《尋秦記》電視版之外，有網民更翻出1996年的無綫（TVB）劇集《天地男兒》的片段，是古天樂與張智霖的對話，有網民留言說：「張智霖已經靚仔，但一拍埋古天樂即刻變到好普通」、「韓星整完都唔夠白古（未曬黑的古天樂）黎（嚟）... 真臉蛋天才」、「點解古天樂可以好似漫撕男咁😱勁靚仔」等等，大讚當時是古天樂的顏值巔峰。

《天地男兒》有台慶劇陣容

《天地男兒》雲集鄭少秋、羅嘉良、張智霖、古天樂、陳松伶、宣萱、伍詠薇、張可頤等好戲之人，《天地男兒》全劇一共65集，講述一段香港豪門家族鬥爭、兩代恩怨恨仇、感情糾葛故事。這套劇亦被視為羅嘉良上位之作，劇中面對演技超群的鄭少秋毫不怯場，他所飾演的徐家立，由善轉惡成為大反派，演技發揮得淋漓盡致﹗不可或缺嘅感情線錯綜複雜，古天樂鍾意陳松伶，陳松伶鍾意張智霖，張智霖鍾意宣萱，宣萱鍾意羅嘉良，仲有鄭少秋伍詠薇配成一對。

古天樂顏值巔峰期

那時的古天樂的膚色還未曬到變現在的古銅色，比起現在的男人味，那時的他就是「小鮮肉」一名，五官相當的完美，加上有種復古感覺的衣着，現在看來也一點不會落伍！網民紛紛表示劇集中的古天樂簡直是他的顏值巔峰期，也是永遠的男神！

