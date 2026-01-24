才子老婆與李嘉欣聚會氣色極佳　曾患癌積極健身變肌肉人妻

現年55歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚17年，婚後一直養尊處優，兩人育有一子許建彤（Jayden），前年兩人送兒子到英國入讀貴族寄宿學校威靈頓公學，而李嘉欣就不時與老公去旅行，享受二人世界。日前李嘉欣現身英國倫敦，更與已移居英國的雷頌德（Mark）太太梁家玉（Jade）相約聚會，她在社交平台分享合照，並寫道：「Catching up like yesterday✨ladies’s endless fun topics. Good to see you my friend💕」兩人頭貼頭合照，相談甚歡！

李嘉欣。（微博@李嘉欣Michele）

大美人李嘉欣55歲生日。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣一家三口感情極好。（IG@michele_monique_reis）

相談甚歡！（IG@michele_monique_reis）

梁家玉曾患癌2018年移居英國

梁家玉曾經歷一段失敗婚姻，20歲時嫁給外籍前夫誕下一子，因性格不合而和平分開，結束6年婚姻。2007年梁家玉與音樂才子雷頌德結婚，婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），而雷頌德對太太與前夫所生的兒子Sean視如己出，絕對是最強繼父！2017年梁家玉不幸確診癌症，並要進行3個手術，為了讓太太安心休息，雷頌德父兼母職照顧兒子，由於兒子Jack患有亞氏保加症，需要花較多時間照顧，但雷頌德亦從不言累。2018年雷頌德舉家移居英國，他更親自設計兩層高大屋，打造溫馨安樂蝸，而梁家玉近年積極健身，身形Fit爆！

雷頌德（Mark Lui）曾為樂壇天王天后創作不少經典歌曲。（IG@mark_lui147）

雷頌德夫婦同陳慧琳。（IG@jadebabelovescooking）

恩愛。（IG@jadebabelovescooking）

兩公婆好恩愛。（IG@mark_lui147）

雷頌德於2007年與模特兒梁家玉結婚。（IG@mark_lui147）

雷頌德同太太梁家玉2018年舉家移居英國。（IG@mark_lui147）

雷頌德與太太婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz）。（IG@mark_lui147）

恩愛。（IG@mark_lui147）

生活寫意。（IG@mark_lui147）

恩愛夫妻。（IG@mark_lui147）

恩愛夫妻。（IG@mark_lui147）

生活寫意！（IG@mark_lui147）

生活寫意！（IG@mark_lui147）

大隻！（IG@jadebabelovescooking）

勁！（IG@jadebabelovescooking）