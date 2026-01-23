李佳芯獲黃浩簽三套戲成8億電影王國頭炮　徐淑敏推薦：佢演技好

無綫（TVB）視后李佳芯（Ali），去年1月正式離巢回復自由身後，去向一直備受關注，一度選擇自組工作室獨立發展，並赴馬來西亞與舊拍擋黎諾懿拍攝劇集《義和》。《香港01》收到消息，李佳芯簽約飲食界商人黃浩拍三部戲，成黃浩8億電影王國頭炮。

ALI李佳芯是廣告商寵兒吸金力十足。 （IG：@aliaime）

李佳芯（Instagram@aliaime）

李佳芯現身中環出展藝術展覽活動。（陳順禎 攝）

徐淑敏推薦黃浩簽李佳芯

《香港01》向黃浩查詢，黃浩解釋是太太徐菁遙（前名徐淑敏）引薦李佳芯，黃浩在TVB時期已有留意李佳芯，大讚她演技出色，黃浩說：「係Suki（徐菁遙）提議搵佢嘅，咁我之前都有睇過佢TVB啲戲，覺得佢演技好好，跟住我就叫余銘康搵李佳芯。我帶佢見咗三個我會投資電影嘅導演，三個導演都好鍾意Ali，所以就簽佢三套先。」

黃浩提到，去年遠赴馬來西亞與李佳芯見面，他說：「我舊年七月同馬楚成導演喺馬來西亞睇鏡嗰時都見咗Ali，傾咗好耐。我投資夏永康嗰套韓國同新加坡拍攝電影都確認用Ali。」

李佳芯在馬來西亞劇飾演黑幫大嫂。

李佳芯離巢後自組工作室。（陳順禎 攝）

李佳芯現身台灣為新戲開鏡

昨日（1月22日）李佳芯驚喜現身台中，出席新戲《哥哥可以跟我打勾勾嗎》開鏡儀式，黃浩投資電影公司新亞影視股份有限公司亦為該戲出品公司之一。李佳芯與法國籍台灣演員法比歐戲中演夫妻檔，李佳芯受訪指，事前瘋狂在腦中演練，可以跟兒童演員玩甚麼聊什麼熟悉彼此，若送零食會不會不合適。為培養夫妻間的角色默契，李佳芯與法比歐在進組前一天討論角色，進行默契訓練、肢體熟悉練習等準備。《哥哥可以跟我打勾勾嗎》預計於農曆年前完成拍攝，今年底上映。

黃浩簽了李佳芯。

李佳芯開新戲出席開鏡儀式。

黃浩打造8億電影王國：我睇好香港電影市場

黃浩為前TVB藝人徐菁遙老公，為圈內有名的商人。出身於飲食業界的他，早年轉投傳媒界曾多次投資傳媒公司。去年有報道指，從新加坡基金界消息得悉黃浩將牽頭美國、香港、及新加坡成立電影基金，據稱涉及投資會超過一億美元（近8億港幣），而當中的合作夥伴更包括環球性及日本三大影業集團之一。

當時《香港01》致電黃浩了解事件，他表示很想為香港電影業出一分力，他說：「我睇好香港電影市場，其實我係投資好嘅內容，只要內容好就一定有人睇，因為我想支持香港，香港電影而家係好低迷，雖然而家我會同美國、日本合作，我始終香港出世，我唔會忘記香港，我好想出一分力，（好多人話香港電影而家係超級寒冬喎？）我當樓價或者股票，而家係最低位咁入市囉，（傳好多老闆今年都唔開戲或開少啲電影？）競爭少咗，我哋先有機會入市，我會親自策劃同埋參與劇本一套警察故事，《真警察故事》希望第四季開拍啦。」

徐淑敏與老公黃浩。（資料圖片）