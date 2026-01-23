陳百祥寸鄧兆尊靠老竇：佢因為老豆叻先有咁多錢

【陳百祥身家/鄧兆尊身家/張國榮】現年75歲的陳百祥（叻哥）日前（22/1）出席《保良局周年慈善餐舞會》，受訪期間，阿叻除了大談昔日與「哥哥」張國榮（Leslie）的相處點滴，更在談及身家話題時，連環爆金句，直指鄧兆尊「靠運」，更豪言自己買法拉利「唔睇價錢」，買樓唔睇價錢！



叻哥陳百祥每次都語出驚人。（葉志明 攝）

75歲自認「後生仔」 腳傷屬碎料

陳百祥（叻哥）一向魄力驚人，他接受《香港01》訪問狀態極好！有記者問及腳傷時，他輕鬆表示只是踢波時「膝頭撞膝頭」的皮外傷，更笑言：「唉，我哋呢啲後生仔，成日受傷，好普通啫！年紀大咗就唔得，但我哋呢啲後生仔冇事嘅！」

阿叻指張國榮逝世前一個月，把所有錦鯉贈送給他。（小紅書）

親證張國榮豪爽贈魚

近日叻哥上載的一條新片引起討論，阿叻在訪問中親自證實確有其事。回憶起與哥哥的往事，阿叻指當年哥哥對他極好，曾邀請他和譚詠麟（阿倫）到家中飲奶茶、食餅。當時哥哥見阿叻讚賞其魚缸，竟豪爽地說：「係呀？送晒畀你囉！」 結果真的將二、三十條名貴錦鯉連大魚缸送給阿叻，足見哥哥為人豪爽。陳百祥爆梁朝偉求白龍王為父醫病 竟續命三年：見孫兒出世便去世

怎料張國榮逝世後，他贈送的30多條錦鯉也全都緊隨其後「全死了」。（小紅書）

哥哥太溫柔似女仔

不過，一向敢言的叻哥，談及對哥哥的印象時亦直腸直肚。他形容與哥哥拍戲時，覺得對方「太溫柔」，甚至直言：「佢對我嚟講我覺得佢好似女仔，我要好似錫住佢咁樣。」叻哥指相比起好友阿倫及阿B（鍾鎮濤）的陽剛氣，哥哥思維較為陰柔，但他強調哥哥聰明絕頂。當年亦未見對方有任何情緒問題：「冇，一點問題都冇。其實佢由頭到尾都冇嘢。我覺得佢都……幾開心嘅。但係個人情緒，會有唔同嘅時間有唔同起伏㗎嘛。呢樣我就無乜研究。」

曾志偉最遺憾任期內搞唔成未能重振音樂頒獎禮聲威。（TVB）

買股必升十倍拒買TVB

訪問中，叻哥提到自己投資了得，或者是「夠運」，買股票都升十倍八倍。《香港01》記者問他有沒有買TVB股票，他回答：「我買親啲股票起碼升十倍八倍喎。（有冇叫你幫手？）梗係唔駛我幫手，咁大個機構。佢哋會有自主㗎啦。我不過係愛之深，恨之切，就前嗰排講啲咁嘅激勵下佢哋啫。因為我冇睇佢條數嘛，我邊得閒睇佢條數，我睇都睇自己條數啦，係咪？」他又表示，現時很多人邀請他直播帶貨：「我哋係咁意直播，企喺度噏四五句就有八位數字，天文數字，係個天畀你。」

叻哥陳百祥、曾志偉、譚詠麟份屬多年老友。（微博圖片）

豪言錢係空氣 25歲後從未問銀行借錢

問起他的身家，他又語出驚人：「我好早穩夠喎呢樣嘢。我唔係為錢做㗎喎。我係為新嘅行業，為我嘅興趣去做。難聽啲，我93年幾間公司上市，你哋成日話我破產，我其實25歲破過一次產啫。我其他所有都賺嘅。就算是東方魅力，我由大家集資千幾萬，我做到三十幾億市值呀。你覺得我會唔會搵到錢呀？係咪？咁我從來我買樓買乜，我都唔使……我由25歲之後未問銀行借過一毫子。咁所以，錢對我嚟講係空氣嚟嘅。冇，就一定死；多咗睇唔到嘅。（買樓唔睇價錢？）鍾意咪買，對我哋嚟講唔係一個問題。」鄧兆尊被封「最成功二世祖」 網傳15億身家躺平「賺」到17億？

叻哥陳百祥自爆25歲後從未問銀行借錢。（葉志明 攝）

自爆缺錢即去馬會「提款」

有報道表示他的住宅值一億五千萬。他又說：「五千尺啫，係咪五千萬我唔知。（一億）第一，我唔炒地產嘅。我唔理啲價錢係幾多嘅，因為我自住。我從來唔炒地產，我淨係炒股票。我冇錢，我去馬會攞。我又唔使問銀行借，呢個係我嘅優點，冇人可以做到我咁，OK？」

叻哥陳百祥自爆缺錢即去馬會「提款」。（葉志明 攝）

叻哥陳百祥寸爆鄧兆尊靠老竇。（截圖）

狠批鄧兆尊：佢靠老竇叻！

記者提及，鄧兆尊被傳有17億，叻哥身家與之相比之下，誰人較多？他又回答：「我從來唔知我財產幾多，我食軟飯嘅。啲錢冚嘭唥喺黃杏秀（叻哥太太）度，我唔知自己有幾多錢，你問佢。但係我總之有求必應，我買乜做乜，我買林寶堅尼好，我買法拉利好，買樓好，我唔睇幾多錢。我淨係叫佢畀。嗱，鄧兆尊係養三個，佢（太太黃杏秀）係養我一個，掉轉嘅。鄧兆尊係因為老竇叻先有咁多，唔係因為佢叻有幾多。我、譚詠麟、曾志偉，自己搵㗎。我哋有能力。喂，佢講佢幾多身家冇用，我出嚟幾個鐘，佢話佢幾十萬有人請佢。有無人請過鄧兆尊做直播？我做直播係八位數字㗎。係我唔做，我聽日又去啦。即係我鍾意做，我就做，我唔做，所以我一年做一次都夠㗎。根本兩樣嘢嚟。我哋係 Creative㗎嘛。」