37歲前TVB小花打網球連環曬噴血身材　離巢後周遊列國生活富貴

現年37歲的譚嘉儀去年3月宣布離巢TVB後，以獨立歌手發展，繼續周遊列國過富貴生活，近日與朋友跟教練學打網球，更在IG分享了一輯超低胸網球造型靚相，狂曬火辣Fit爆身材。

譚嘉儀去年3月宣布離巢TVB。（IG圖片）

離巢後譚嘉儀以獨立歌手身份重新出發。（IG圖片）

譚嘉儀連環曬噴血身材

近日才接觸網球的譚嘉儀不時在IG分享訓練過程，日前她貼出多張只穿上白色運動內衣及白色短裙的照片，連環曬迫爆上圍及火辣纖腰，大派福利。同時發文表示球技有很大進步，並寫道：「Love Tennis， Practice makes perfect！由一開始完全打唔到個波，到依家起碼都掂到，覺得好大進步，有少少成功感，繼續努力練習。」另外，靚相原來是由好姊妹，2022年的港姐冠軍林鈺洧拍操刀，譚嘉儀亦有在留言多謝對方。

譚嘉儀日前貼出多張性感照。（IG圖片）

打網球點可以唔曬吓身材呢？（IG圖片）

身材Fit爆！（IG圖片）

譚嘉儀話自己球技進步了很多。（IG圖片）

曾試過1年零收入

譚嘉儀年輕時赴紐西蘭留學，於2011年以交換生身份回流香港，於香港大學修畢最後一年的課程。同年報名參加《超級巨聲3》，獲得季軍後加入娛樂圈。譚嘉儀曾在訪問中透露，剛入行時經歷過兩年沒有工作，維持一年零收入，為爭取工作機會，試過敲監製房門「𢱑撈」。不過幸好因讀書時有積蓄，加上與家人同住，才能捱過艱難時期。近年譚嘉儀被指生活忽然富貴，不時曬名牌，以名車代步，更搬離村屋進駐千萬海景豪宅。