倪嘉雯奪「新人獎」否認使橫手：隻手直到不得了

倪嘉雯在《萬千星輝頒獎典禮2025》中，憑藉在台慶劇《新聞女王2》中的出色表現，勇奪「最佳女新人」獎項。今日（23/1）她現身電視城古裝街連同汪明荃、區永權、許文軒、鄧凱文，阮浩棕、莊子璇及馮盈盈齊齊主持無綫賀年節《丙午年吉星高照年初一》錄影。

無綫賀年節《丙午年吉星高照年初一》錄影。（葉志明 攝）

汪明荃率領一班演藝後輩齊為無綫賀年節《丙午年吉星高照年初一》錄影。（葉志明 攝）

奪新人獎後開心參與TVB賀年節目

倪嘉雯接受《香港01》訪問時表示：「今次係我首次參與呢個賀年節目，以往我都係喺屋企睇，而今年就係第一次啦，咁所以都我覺得好虛冚，而個氣氛好開心同埋好高漲，同埋有得逗利是。（攞咗新人獎即刻可以主持賀年節目！）係呀，好開心係一個好開始。」

倪嘉雯首次參與年初一賀年節目。（葉志明攝）

入行五年獲提名新人獎一擊即中

倪嘉雯續說：「我入咗呢行都五年。真係好彩，因為新人係有限期，要係喺呢五年內，所以我就喺掹車邊可以有提名，而第一次提名就第一次中咗啦。（係咪使橫手？）冇呀，你睇吓我隻手，係好直㗎，係直都不得了。不過諗返起當晚攞完獎真係好似發夢咁，到攞上手都覺得好唔真實。跟住我攞返屋企嘅時候，我即刻梗係要俾屋企人摸下，跟住佢都覺得好神奇，因為平時都係喺屋企睇得多人哋攞，而今次真係喺屋企出現咗個實物。」

倪嘉雯透露現時單身。（葉志明攝）

倪嘉雯在《萬千星輝頒獎典禮2025》中，憑藉在台慶劇《新聞女王2》中的出色表現，勇奪「最佳女新人」獎項。（葉志明攝）