李龍基專訪｜詳述與王青霞同被捕經過　憶首坐豬籠車：係咁諗咩事

李龍基（基哥）與王青霞（Chris）經歷風風雨雨多時，男方多次在訪問中揚言非卿不娶，原本以為打風都打唔甩，但隨著YouTuber「導遊哥哥」Hugo踢爆王青霞早在內地結婚、育有16歲兒子後，這段戀情正式告一段落。基哥得知自己竟是第三者後，與王青霞正式分手，有網民指「計算基」十分識玩，「基關算盡」後能全身而退，甚至質疑當初是李龍基報警舉報女友，早前基哥為了還自己清白，首度自爆當日其實與王青霞一同被捕，而他接受《01娛樂》訪問時，更詳述首次被警員上門搜屋、坐豬籠車、落口供落足10小時等等的感受。

此外，他亦透露王青霞近日向自己表示正與老公協議離婚，雖然目前仍然未有實際進展，基哥認為談復合與否仍言之尚早，不過他也不諱言：「呢一刻我都仲係好愛佢。」



李龍基接受《01娛樂》專訪

李龍基專訪反駁「計算基」舉報王青霞等指控 曬法庭文件證早離婚

憶與王青霞一同被捕 談首坐「豬籠車」感受：唔驚，但好困擾

外間曾有傳言指基哥特意趁自己不在港時，舉報王青霞以及讓執法部門上門拉人抓人，基哥不甘受屈，早前首度披露當日他也在現場一同被捕，他在《01娛樂》專訪中詳細憶述當時情況：「當日大約兩點零鐘，我同王青霞一齊返到屋企，搞吓嘢、坐低休息吓，忽然間有幾個男士拍門。我一開門，入境處嘅，我話咩事？當陣時拉咗王青霞，冇錯，拉埋我，因為我係涉嫌教唆王青霞逾期逗留香港，另外，話我知情不報。」

他透露當時警方先帶他返回警察總部落口供，由下午2點筆錄到凌晨，過程中王青霞則留在家裡，待執法人員搜屋蒐證後才去警署。這也是基哥 75 年人生中，第一次坐上俗稱「豬籠車」的警用押解車，問到會否很害怕，他絲毫沒怯過，但謂：「我就覺得『咩事呢？』我聽佢哋講，話王青霞逾期居留，我直情打個突呀你知唔知？我唔係驚，我做人，由頭到尾行得正企得正，我冇做過咩壞事，所以我唔驚坐喺個豬籠車嗰度真係，百般滋味在心頭，諗嚟諗去，做咩事呢？做咩事呢？個人好困擾，我唔係驚。」

對於首次坐「豬籠車」，李龍基表示不驚慌，反而是困擾

律師費高達六位數 踢保需時兩年坦言不覺得會坐監

就在這個下午突如其來的一別，他與王青霞在牆內外分隔了一年半，問基哥被捕當日可曾想過王青霞完全不能保釋，他坦言自己保釋回家後腦袋一片空白，直至電話響起：「冇幾耐，入境處畀佢打電話畀我，佢就叫我『你咩都唔好做喇，你唔好理我啦！』我話『我唔可以唔理你，我一定要搵律師嚟幫你。』所以我後來就搵咗啲律師幫，好多人懷疑，話你有冇請到律師，我除咗請律師幫佢之外，我仲要請律師幫我自己。好多人都淨係覺得，我請律師係幫佢，我都需要律師，有幾次我上返去入境處，都要律師陪同我上去。」問到前後花費多少律師費，基哥隱晦暗示是六位數字。

除了要請律師幫手外，自逮捕後基哥展開了長達兩年的「簽保」生涯，每三個月就要返入境處報到，足足擾攘兩年才能「踢保」。他坦言當時雖然只需 1,000 元擔保，且無需交出旅遊證件，已預感罪名不重，除非是王青霞開口指控他，否則他認為沒有入獄可能：「我冇，我冇，因為當入境處提出，問我有冇$1000擔保，我係覺得，咦？都唔係咩重嘅罪名，若果重嘅罪名點可能俾你$1000擔保？仲有，唔使交出旅遊證件？冇可能，所以我覺得唔算重，就算入咗我罪，好可能都係簽擔保、守行為、罰款之類，我唔驚。」至於為何時隔一年多才公開被捕一事，他直言最初並不想講，直至被持續冤枉才決定自爆：「唉，我覺得冇咁嘅需要，冇咁嘅需要，始終都唔馨香，俾人拉喎，唔馨香。但係我身邊好多朋友都知，打電話嚟問『喂你有冇事呀？』我話冇，簽保啫。」

王青霞與自己被捕後，基哥共花了6位數律師費。

築愛巢迎女友出獄對方卻出走返老家 憶10字情話落淚

王青霞出獄當日，李龍基帶住鮮花去迎接，原以為伊人出獄後是新開始，基哥甚至早已在珠海租好單位準備「雙宿雙棲」，怎知一、兩個月後，二人關係急轉直下，王青霞竟趁基哥去美加登台期間，獨自返回佛山家鄉與父母同住，一去不返。基哥深知女友雙親不喜歡自己，也不會強求見面，但遺憾的是連短訊也愈來愈少：「初初都有㗎，但係後來我message佢，佢冇覆，等等等……好夜，覆一句『哎呀，我返屋企喇，好攰，沖涼喇，唔講喇。』好多時都係咁，會感覺到嗰個對比好大，我自己都有咁嘅輸數。」二人拍拖以來，基哥都因為年齡差而時常問女友：「你究竟係咪真係好誠心咁接受我㗎？係咪真心真意咁愛我㗎？」亦因為女方情深又有文采的回應，使他深信不疑，甚至是基哥如今在訪問中重提，也一秒落淚，哽咽說：「佢也曾講過，佢……唉，仲幾有文采，佢話『君生我未生，我生⋯⋯君已老。』所以我好信佢㗎嗰陣時，但係後來好可能返咗屋企之後，太多佢父母嘅聲音、周邊嗰啲親戚嘅聲音，都令到佢開始有少少……即係一離開咗之後，唔係日見夜見，感情一定淡。」

基哥都因為年齡差而時常問女友：「你究竟係咪真係好誠心咁接受我㗎？係咪真心真意咁愛我㗎？」

女友突然離家出走，基哥直言：「冇喇，我成日自己一個人喺珠海嗰間屋嗰度對住四埲牆。」他雖然唏噓，卻也看得很開，不會強人所難衝去佛山討說法：「我年紀大佢咁多，佢離開我其實，某個情況係應該嘅，應該搵一個比我更好嘅。我年紀咁大，尤其是呢幾年，喺我身邊，好似最近……梁小龍，77歲，走咗啦，我唔擔保㗎喎，我唔擔保我77歲會唔會隨梁小龍而去呢？所以我都有咁嘅思想，其實佢唔跟住我都係一件好事，喺呢個生命中，也曾有一段歡樂嘅時光，都算好。」

近日梁小龍過身，基哥也十分感慨

王青霞被爆已婚 基哥驚見對方全家食飯感晴天霹靂

去年冬至，爆料YouTuber「導遊哥哥」Hugo的航拍畫面成為壓死駱駝的最後一根稻草，畫面中王青霞與老公及家人溫馨聚餐，基哥一見到這些畫面頓時晴天霹靂，馬上找王青霞問個究竟，「佢話因為佢而家呢個先生，喺佢父親間廠有好大功勞，仲係做緊個好高嘅職位，所以咁重要嘅日子就要同佢食飯。當然啦，站喺我嘅立場，我當然好唔開心，乜嘢原因都好啦，算啦，我自己知咩事。」既然有圖有真相，基哥也只好放手，這段7年情在2025結束前正式劃上句號。

據YouTuber Hugo指王青霞與「老公」陳先生及王媽媽冬至一齊吃飯。

據網上爆料王青霞的「丈夫」姓陳

基哥指兩人現時仍保持聯繫，卻只有基本寒暄，或是間中傳傳生活照、工作照，生疏得像陌生人：「尋日佢都send個message話天氣好凍、注意身體、着多件衫、唔好冷親。我都回佢『你都保重，大家保重』，絕對係生疏咗好多好多。」問到現時是否日日聊天，基哥竟回：「唔係，有兩日都冇同佢傾過偈。（記者：咁兩日都唔係好多啫。）好多㗎喇！當初佢返咗佛山嗰時，每日起碼都五、六條訊息！」

王青霞稱結婚不久已隻身赴美 解釋冇感情仍不離婚原因

王青霞2011年首次與基哥邂逅，但原來當時她已成人妻4年，基哥指：「佢二零零幾年結婚，結咗婚冇幾耐，好快就生咗個仔，但係生完仔好奇怪，佢自己隻身去咗美國，咁當然佢同我講，佢同佢老公發生咗一單好大件事、好重要嘅事，咁佢唔想講，我亦都不便追問。佢同我講，佢同佢老公中間係完全冇接觸嘅。」談及王青霞是否在出獄後回到佛山才與老公重遇，基哥不欲再深究，但既然王青霞與老公長期分隔兩地又聲稱一早冇感情，何不一早離婚？基哥說：「照我估計呢，佢可能，唉，心灰意冷，乜都唔理喇，隻身走咗過美國算數！係咁嘅心態，或者點呢？事實有啲人覺得，就算唔離咪唔離囉，佢老公都係咁，我自己感覺，點解個老婆走咗咁耐，都無動於衷嘅？奇怪喎，所以好可能呢個世界上真係有啲咁奇怪嘅人。」

基哥指王青霞與老公結婚不久便拋下兒子隻身赴美

基哥與王青霞愛得高調，照理佛山老公都不會毫不知情，基哥坦言：「知！所以我咪話呢一位Hugo哥哥，唔好自作小人。我哋咁多年咁高調，若然呢位陳先生呷醋嘅，肯定搞出大龍鳳出嚟啦係咪？最低限度開個記者招待會，話李龍基呃我老婆啦，有冇吖？冇，從來冇出過聲，點解？細心諗吓。」問到王青霞的兒子多年來是否跟父親生活，基哥說：「佢話佢個小朋友就冇跟佢先生，係跟佢父母，跟住公公婆婆，所以照我估計，呢個先生可能都大問題。」

基哥與王青霞愛得高調

揭王青霞正協議離婚 李龍基未敢諗復合：到時先算

基哥21歲結第一次婚，閱人無數、情場經驗也肯定不少，想不到在75歲迎來人生最傷的一次失戀，「最痛當然係我咁愛佢，佢居然可以保得咁密。我好多次想同佢結婚，當陣時佢未出事之前，我已經係想同佢結婚，因為嗰時我同我前妻離咗婚，都想同佢結婚，但係唔知佢係用咩理由，卒之又冇結到，後來當然啦，經過冬至呢單嘢之後，我就知咩原因啦，佢根本冇辦法。但係佢冬至之後就show咗張紙畀我睇，就係佢同佢先生協議離婚，咁唔知啦，呢啲日後先算。」

基哥指，王青霞稱與老公正協議離婚。

基哥指離婚協議書在2025年所擬，日子在王青霞出獄後、冬至之前，即未被爆料人揭發時她已有離婚打算，問基哥覺得她是否為了自己而終於離婚，他說：「佢都也曾同我講，佢話離婚係必定要嘅，佢話為咗我好，為咗佢自己都好，佢都要嚟，咁樣。不過……喺我而家呢個立場嚟講，講乜嘢都冇乜用，睇結果囉，真係離咗婚先算啦。（有冇進展？）冇繼續去追究啦，或者有朝一日，佢message我『我離咗婚喇！真正離咗婚喇！』咁到時先算。」

基哥與王青霞已甜蜜不再

被呃到透的基哥明顯已有點心淡和消極，記者續問，若王青霞有日真的離婚求復合，他會否答允，他認為要視乎當時仍否互相相愛，至於他是否仍深愛著王青霞，他直認：「唉，你問我，呢一刻我都仲係好愛佢，呢個真，所以其實，我愛佢，亦都希望佢能夠搵到個更好，或者喺一個更好嘅環境生活。雖然佢話佢同老公冇晒感情，但係有個仔，有老竇老母，呢個環境都比較好啲。」上一篇專訪中提到，基哥雖已跟前妻卓海霞在香港辦妥離婚手續，但假若要在內地結婚，仍需在香港申請一個「寡佬證」，當講到會否辦定寡佬證等待王青霞回頭，基哥淡淡然謂：「到時先算。」

被呃到透的基哥明顯已有點心淡和消極

堅信女友非貪錢：我雖然懵懵地，但都仲有半點清醒

從局外人看來，王青霞種種行為絕對已達「信用破產」級別，絕不原諒，但基哥就表示：「佢有內疚，好深深嘅內疚，佢成日講對我唔住，唉，真係咁。」早在二人公告戀情早期，不少人都認為王青霞是貪圖李龍基的錢、名氣，目的並不單純，不過時至今日基哥仍處處維護，堅信對方不帶任何動機，相愛純粹是緣份使然：「唔覺，唔覺，我完全唔覺，因為我雖然懵懵地，但係都仲有半點清醒嘅。完全唔覺，佢唔係咁嘅人，我係好感覺到佢係好愛我，否則我哋唔會發展得咁好，若果佢唔係發生咗啲咩事，我相信若然佢係個背景冇咁複雜嘅話，我哋真係有機會結婚。」

基哥至今仍堅持不覺得王青霞埋自己身是有任何目的

不得不提，2020年王青霞曾經小產，雖然都有人會懷疑究竟這會否都是一個謊言，基哥則直言：「我接觸得佢最近，我睇到佢個肚，我同好多朋友出去食飯，啲朋友都話『有冇三個月呀？個肚咁大？』睇到嘅，呢個應該冇得呃，除非佢塞啲嘢落個肚，但係著住衫就還可以啫，我哋咁親密，唔會嘅。」

王青霞昔日在囚時，李龍基曾向記者透露有很多狂蜂浪蝶埋身，有女子向他示好，自薦補上王青霞的「空缺」，如今他正式回復單身，又有沒有女子埋身呢？他自爆有拒絕了一些人：「我直情講咗，我話我暫時唔會，所以暫時都應該冇。」基哥講到明此刻心如止水，而回憶起兩年來沒完沒了的紛紛擾擾，記者問到若然他日與王青霞復合或有新女伴，會否考慮低調戀情，不對外公開免招話柄，他認為做藝人想保密很困難，除非他永不帶對方現身：「不過咁，其實點解我當初帶王青霞出嚟，我覺得好正正當當，我都離咗婚，我同佢發展，冇事吖，唔知後來啲嘢啫，所以我都係抱住咁嘅心態，你哋知咪知囉，就係咁簡單。」