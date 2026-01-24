90年代兩大女神素顏家居合照見證成長印記　兩人因一事惹網民羨慕

現年51歲的楊采妮（Charlie），17歲出道時憑甜美外形與清新自然的氣質，被譽為「玉女接班人」，當年她為金城武首支MV《分手的夜裡》擔任女主角，驚為天人的神顏值令人一見難忘，其後她更出歌、拍戲，作多線發展。不過，自2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚後，楊采妮便定居新加坡，兩人育有一對雙胞胎兒子，她亦專心相夫教子，甚少在幕前露面。雖然暫時未有新的影視作品與大家見面，但最近楊采妮卻悄悄進駐小紅書，與粉絲和網民分享日常生活及保養心得。

當年楊采妮為金城武首支MV《分手的夜裡》擔任女主角，神顏值令人一見難忘（《分手的夜裡》MV截圖）

自2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚後，楊采妮便定居新加坡，兩人育有一對雙胞胎兒子，楊采妮專心相夫教子，甚少在幕前露面。（Facebook@楊采妮 charlie young）

素顏真實狀態曝光

楊采妮前日於IG分享了她與梁詠琪的合照，發文寫道：「前陣子Gigi來家裡住了幾天，一進門就被我家Faith Faith熱情款待——明明是個聽到打雷就鑽廁所的膽小鬼，見到Gigi 卻像遇到老朋友一樣寸步不離地跟著撒嬌討親親。看著Faith Faith現在這樣活潑親人，不禁想起她剛來家裡時的樣子…」並回憶與家中兩只愛犬的點點滴滴。相中可見到楊采妮與梁詠琪均是素顏出鏡，兩人坐在在沙發上頭貼住貼，腳下有兩隻可愛的狗狗圍繞，同時曝光了楊采妮的豪宅內部。兩位昔日的女神如今依然漂亮如昔，保養得極好。她們在入行初期已認識，多年來一直保持住很好的友情，深厚的閨密情誼令網民羨慕。

楊采妮與梁詠琪素顏合照。(楊采妮IG)