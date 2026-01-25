港姐季軍做子宮切除手術好友調侃不能生育　曾患罕見病半邊身癱瘓

現年 69 歲的鍾慧冰是1979年港姐季軍，2016年曾患上罕見自體免疫疾病「血管炎」，導致右邊身體一度癱瘓、手腳萎縮且劇痛，需服類固醇保命，過程折騰超過兩年，多次徘徊生死邊緣，幸得女兒林靜莉及一班好友支持，病情才逐漸好轉，但至今尚未完全康復。今日（25日）鍾慧冰突然在社交平台透露再度入院，透露剛完成子宮切除手術，相片中見她躺在病床上，但精神不俗，笑笑口舉「雙V」，還懂得與好姊妹林建明開玩笑談生育問題：「全部『架撐』響度，我都唔會生得出。」

鍾慧冰是1979年港姐季軍。（IG@waibingchung_maria）

子宮肌瘤不停成長 報告手術順利

鍾慧冰寫道：「向知道與不知道的人都報個平安，手術非常順利，我已經成功地切除了那個不停成長的子宮肌瘤、還有伴隨著的子官、輸卵管和卵巢。大姐明問我『太遺憾了，咁咪以後都無得生啦？』我話係、肯定無，不過就算那些『架撐』全部響度，我都唔會生得出🤣手術後也需要一些時間靜養，待傷口痊愈後才可以重出江湖。如果『冰姐的花養人生』的節目未能如期出片，請大家見諒🙏在醫院那幾天，耳邊最常聽到的便是要『一定要保暖、不可以感冒』，大家都要記住呀，祝身體健康💪💪💪」。

鍾慧冰表示：「已經成功切除了那個不停成長的子宮肌瘤、還有伴隨著的子官、輸卵管和卵巢。」（IG@waibingchung_maria）

鍾慧冰與林建明感情要好，會互相開玩笑。（IG；@waibingchung_maria）

鍾慧冰人緣佳，有一班好姊妹。（IG@waibingchung_maria）

早前旅行罕晒泳照。（IG@waibingchung_maria）

經歷婚變及雷曼事件財困

鍾慧冰 14 歲移居美國，畢業於紐約大學經濟系，曾從商經營公關公司。1996 年誕下女兒林靜莉，卻在懷孕初期因老公另結新歡而離婚，成為單親媽媽。2008 年雷曼事件導致她積蓄化為烏有，原打算供女兒讀書的資金盡失，為解財困被迫復出幕前工作。

冰姐鍾慧冰與女兒林靜莉Jeannie。（IG：@waibingchung_maria）