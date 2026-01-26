《名媛望族》翻hit一演員獲網民大讚極專業：果然TVB出身

無綫（TVB）最近重播2012年舊劇《名媛望族》，莫名其妙地在社交平台Threads上爆紅，可能有部分網民並未在當年睇過《名媛望族》，所以突然間對劇集爆出的金句或名場面感到相當新鮮，例如江美儀連環爆英文，楊茜堯咬劉松仁嘴唇等等。不過講到最經典的一幕，肯定是王浩信被劉松仁怒摑13巴，自此多了一個「兜巴信」的稱號。

無綫（TVB）最近重播2012年舊劇《名媛望族》。

江美儀連環爆英文。

王浩信獲網民大讚極專業

這場戲講到王浩信做錯事，被劉松仁連摑13巴，當然兜巴星在戲劇中經常出現，不過今次能夠成為永恆經典，因為觀眾完全可以隔住螢幕，用肉眼感受到，劉松仁並不是借位或借力，而是結結實實、大大力掌落王浩信塊面，隔住個mon都feel到痛！網民大讚王浩信表演專業，硬食之下繼續演好場戲，果然是在TVB浸過一段時間。

劉松仁真係大大巴打落去。

王浩信硬食。

真係feel到痛。

真係feel到痛。（劇集截圖）

打得幾狠。（劇集截圖）

擺塊面埋去。（劇集截圖）

呢場戲好經典。（劇集截圖）

王浩信重提當年《名媛望族》一幕

王浩信曾在內地綜藝節目《開播！情景喜劇》中提到《名媛望族》這一幕，他講到當日的這一場戲：「其實那個經驗，第一次真的是被劉松仁老師要扇13巴，一個巴掌打下去你還可以借位，但是連續地這樣子打，就很難借，那我說松哥你直接來吧，幸虧他沒有用真氣，用真氣我可能現在站不到在這裏，但是那個時候，他就真的每一下都給我，也因為那個戲大家記住了我，也給了我一個名字，叫做『兜巴信』。」

王浩信重提當年《名媛望族》一幕。

王浩信陷緋聞全力內地發展

王浩信2005年以歌手身分出道，要數到最紅嘅歌一定係佢同方皓玟合唱嘅《拖字訣》，當年真係唱K必點之一。可惜當時紅歌唔紅人，佢拎幾座樂壇新人獎後一直浮浮沉沉，07年更再無推出新歌。之後就轉戰TVB，2012年，王浩信係劇集《名媛望族》中被劉松仁怒摑13巴掌而引得觀眾注意，後來在劇集《法外風雲》中，再被謝雪心掌摑23巴，被網民戲稱「兜巴信」。2015年，王浩信演技備受肯定，在劇集《樓奴》首度擔正做男一，之後憑《踩過界》1、2奪得兩屆視帝。不過近年王浩信陷於與老婆陳自瑤的離婚緋聞風波，亦他亦鮮有現身香港，全力在內地發展。