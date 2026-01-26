歌手婚後即變「綠」富二代老公遭爆約炮　一句「Sorry噢」惹眾怒

憑《綠色》、《你的酒館對我打了烊》等神曲在抖音爆紅的24歲內地女歌手陳雪凝（Shirley），本月17日才風光下嫁富二代男友李瑞濱（Louis），婚禮上更深情將成名曲改詞為「酒館為你永打烊」。豈料新婚僅僅一周，男方即被爆出疑似婚前出軌的震撼彈，一句冷血回應更令全網譁然。



24歲內地女歌手陳雪凝（Shirley），本月17日才風光下嫁富二代男友李瑞濱（Louis），豈料新婚僅僅一周，男方即被爆出疑似婚前出軌的震撼彈。（微博圖片）

「明天領證今晚約睡」 渣男語錄瘋傳

陳雪凝丈夫李瑞濱被指家族經營能源及酒店生意，身家傳聞達4.5億。惟新婚燕爾，網上卻瘋傳多張疑似他的微信對話截圖。爆料指兩人在去年12月已相約過聖誕，更令人咋舌的是，在陳雪凝與李瑞濱登記領證的前一天，女方發訊質問：「你第二天都要結婚領證了，為什麼還要哄我來北京啊，還跟我睡覺，這樣對我真的太殘忍了。」

面對指控，疑似李瑞濱的帳號竟只回了一句：「Sorry噢」。這句毫無悔意的回應隨即登上熱搜，被網民封為「年度渣男語錄」，不少粉絲替陳雪凝感到不值：「這下真的變『綠色』了」。

內地歌手陳雪凝17日剛在山西完婚，網傳男方為當地的富二代，剛結婚一週卻爆出男方出軌的消息，對話紀錄在網路上被瘋傳，頓時陷入輿論風波。（微博圖片）

「Sorry噢」成渣男語錄。（微博圖片）

有網友起底《創造營亞洲》學員完顏嘉怡曾曬出與李瑞濱同遊的照片，對此完顏嘉怡在微博曬出社群的截圖發文滅火，「你在幹什麼...聊天紀錄不是跟我也不是我發的啊！不是我不是我不是我」。（微博圖片）

捲入《創造營》學員 劇情峰迴路轉

風波更牽扯出《創造營亞洲》學員完顏嘉怡，被指曾與男方同遊。完顏嘉怡火速發文澄清：「不是我！聊天紀錄不是跟我也不是我發的！」並意有所指地說「去問該問的人」。

不過，事件周六（1月24日）出現反轉，一名自稱爆料者突然發文道歉，承認早前發布的部分機票及酒店紀錄是P圖偽造。李瑞濱隨即曬出夫妻合照配文「一切都好」力證情不變。然而，陳雪凝本人至今噤聲，更悄悄關閉了微博評論功能，未有轉發丈夫闢謠帖文，令這段豪門婚姻的真實狀況顯得撲朔迷離。