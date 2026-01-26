中年好聲音4｜可嵐范子睿爆冷輸PK　尤淑情成為全晚唯一五燈選手

《中年好聲音4》第九集，於昨（25日）晚8點翡翠台播映。兩位曾獲五燈的熱門選手可嵐與范子睿雙雙爆冷出局，遺憾告別舞台；尤淑情憑《情人》展現驚人爆發力，奪下全晚唯一五燈。

《中年好聲音4》第九集，於昨（25日）晚8點翡翠台播映。（公關提供）

尤淑情《情人》奪全場唯一五燈

《中4》70強於上周日正式誕生，昨（25日）晚播出的第九集，70強將迎來「一對一PK賽」，爭奪40個晉級名額。今集唯一一個「五燈」由尤淑情奪得，對戰來自新加坡71歲的郭哲宏，郭哲宏柔情演唱《在此刻》，尤淑情則獻唱Beyond的經典歌曲《情人》，連周國豐都屈服：「後面嘅演繹我覺得係真真正正將你嘅小宇宙、能量發揮到出嚟，你嘅高音部分令到我哋屈服咗，恭喜你！」谷婭溦：「你畀咗一個全新嘅你出嚟，覺得大家都要做嘅嘢，每一場都要畀新嘅大家睇。」雖然郭哲宏最後奪得4燈，但是卻雖敗猶榮，張佳添更大撐：「佢一企出嚟擘大口，我瞌埋眼都知呢個係哲宏，呢樣嘢其實係好值錢，呢首歌絕對唔易唱…我好佩服你去到呢個年紀仲有咁多中氣，你令到我覺得人生好有希望！」。

唯一一個「五燈」由尤淑情奪得獻唱Beyond的經典歌曲《情人》。（公關提供）

連周國豐都屈服。（公關提供）

谷婭溦：你畀咗一個全新嘅你出嚟，覺得大家都要做嘅嘢，每一場都要畀新嘅大家睇。（公關提供）

郭哲宏柔情演唱《在此刻》。（公關提供）

張佳添更大撐：佢一企出嚟擘大口，我瞌埋眼都知呢個係哲宏，呢樣嘢其實係好值錢，呢首歌絕對唔易唱…我好佩服你去到呢個年紀仲有咁多中氣，你令到我覺得人生好有希望！（公關提供）

可嵐、范子睿爆冷未能晉級

兩位前「五燈」的斜槓媽媽可嵐與「頭號殺手」范子睿齊齊爆冷輸PK暫時未能晉級，賽果顛覆預期。可嵐演唱《凡星》僅得3燈，谷婭溦：「因為呢隻歌Touching，Touching上面少咗啲所以我今日冇俾你。」對手是來自北京，44歲的電台主持人戴藝，演唱《䄂手旁觀》感情入心入肺，獲4燈成績。肥媽大讚聽到毛管戙：「溫柔，就嚟表達到嗰個力量出嚟，我哋都有毛管戙，我哋對眼都有紅。」谷婭溦：「你帶畀我哋嘅嘢係互相有Connect ，你將自己好似搣開嚟俾大家睇。」

可嵐演唱《凡星》僅得3燈。（公關提供）

對手是來自北京，44歲的電台主持人戴藝，演唱《䄂手旁觀》感情入心入肺，獲4燈成績。（公關提供）

肥媽大讚聽到毛管戙：溫柔，就嚟表達到嗰個力量出嚟，我哋都有毛管戙，我哋對眼都有紅。（公關提供）

鄭仲豪40秒高音炸場

至於范子睿則帶來原創歌曲《527》，把對自小湊大他的外婆的思念化成旋律，唱至肥媽、海兒感動落淚。鄭仲豪則以搖滾型格上陣，Rock爆演繹《無情的情書》，末段40秒高音炸場，火速點燃全場氛圍，最終攞到4燈，由「下弦」級躍升至Good performer，獲周國豐高度評價，全場掌聲雷動。車婉婉亦忍不住笑言：「點解你哋要咁做呀？交俾評審啦。」周國豐：「我想提返5燈嘅朋友，3燈同4燈係可以進步好多，期間進步得好緊要嘅係3燈嘅仲豪，之前唱嘅部份唱得好好，呢首歌好啱你唱。」由於二人同樣奪得4燈，五位評審將紅、藍燈二選一進行投票，場上陷入一片膠著，最終鄭仲豪以1燈險勝范子睿，成功晉級。

范子睿今集帶來原創《527》，把對自小湊大他的外婆的思念化成旋律。（公關提供）

唱到肥媽、海兒感動落淚。（公關提供）

唱到肥媽、海兒感動落淚。（公關提供）

鄭仲豪則以搖滾型格上陣，Rock爆演繹《無情的情書》。（公關提供）

獲周國豐高度評價：3燈嘅仲豪，之前唱嘅部份唱得好好，呢首歌好啱你唱。（公關提供）

一向被稱為「長明燈」的肥媽更罕有未撳燈。（公關提供）

由於二人同樣奪得4燈，五位評審將紅、藍燈二選一進行投票，場上陷入一片膠著，最終鄭仲豪以1燈險勝范子睿，成功晉級。（公關提供）

貓女郎險勝保住晉級位

另一位由「下弦級」升呢的選手，是挑戰「貓女郎」的54歲髮型總監鄭康淇。他以《落花流水》應戰，由上次2燈大步上揚至3燈。鄭康淇笑言跟了肥媽建議：「佢叫磨利把鉸剪嘛，我冇磨利把鉸剪，我走咗去練聲。」肥媽：「你一開聲，感覺好似換咗個人，真係話畀大家聽，你有信心同有練習，真係會有進步。」周國豐亦讚：「你今日成件事好穩定，技巧上贏咗貓女郎。」兩人同樣3燈，再度啟動紅藍燈投票，最終「貓女郎」以3：2險勝一盞燈過關。整晚PK高潮迭起，爆冷與逆襲並存，火藥味與溫度同場升溫。

挑戰「貓女郎」的54歲髮型總監鄭康淇，他以《落花流水》應戰。（公關提供）

肥媽大讚：你一開聲，感覺好似換咗個人，真係話畀大家聽，你有信心同有練習，真係會有進步。（公關提供）