張雨綺炫富惹眾怒！參加春晚遭網民抵制 昔日大女主形象全面崩塌
撰文：薯條
近年以「大女主」形象行走演藝圈的張雨綺，近日因一連串炫富言論、代孕及插足婚姻指控被翻出，形象全面「插水」。隨著輿論發酵，原定參與的遼寧衛視春晚節目更傳出因網民抵制而被全面刪除。
炫富言論惹反感
張雨綺早前在直播間的一句 「699元買不了一雙襪子」 震驚全網，隨即被翻出過往更多爭議語錄，包括宣稱 「一克拉以下鑽石是碎鑽不值錢」，更有網民爆料張雨綺 「每月護膚花費70萬」。網民狠批其宣揚拜金主義，完全脫離普通人的生活現實，形象極度負面。
葛曉倩連環爆料
自2024年起，張雨綺前夫袁巴元的前妻葛曉倩更實名爆料，直指張雨綺涉嫌代孕。葛曉倩公開公證文件，顯示張雨綺的兩名子女出生日期分別為2017年7月與10月，相隔僅三個月，被質疑是「一孕一代」。此外，葛曉倩更指控張雨綺當年「知三當三」插足婚姻，近日更爆出疑似受其律師恐嚇，張雨綺方面始終未有正面回應。
遼視春晚遭抵制
受到連串醜聞影響，張雨綺日前錄製遼寧衛視春晚的路透照曝光後，隨即大批網民湧入衛視官博留言抵制張雨綺，最終電視台疑似「跪低」。據內地媒體爆料，張雨綺已從遼寧春晚的排練名單中移除。