張雨綺炫富惹眾怒！參加春晚遭網民抵制　昔日大女主形象全面崩塌

近年以「大女主」形象行走演藝圈的張雨綺，近日因一連串炫富言論、代孕及插足婚姻指控被翻出，形象全面「插水」。隨著輿論發酵，原定參與的遼寧衛視春晚節目更傳出因網民抵制而被全面刪除。

張雨綺近年以「大女主」形象行走演藝圈。（小紅書@張雨綺）

炫富言論惹反感

張雨綺早前在直播間的一句 「699元買不了一雙襪子」 震驚全網，隨即被翻出過往更多爭議語錄，包括宣稱 「一克拉以下鑽石是碎鑽不值錢」，更有網民爆料張雨綺 「每月護膚花費70萬」。網民狠批其宣揚拜金主義，完全脫離普通人的生活現實，形象極度負面。

張雨綺曾在直播上直言「699元買不了一雙襪子」。（網上圖片）

張雨綺曾說一克拉以下的鑽石都是不值錢的碎鑽。（網上圖片）

張雨綺曾在節目中告訴戚薇自己每月護膚的費用，同為明星的戚薇也被驚到。後有網民爆出張雨綺每月護膚花費可能高達70萬人民幣。（網上圖片）

葛曉倩連環爆料

自2024年起，張雨綺前夫袁巴元的前妻葛曉倩更實名爆料，直指張雨綺涉嫌代孕。葛曉倩公開公證文件，顯示張雨綺的兩名子女出生日期分別為2017年7月與10月，相隔僅三個月，被質疑是「一孕一代」。此外，葛曉倩更指控張雨綺當年「知三當三」插足婚姻，近日更爆出疑似受其律師恐嚇，張雨綺方面始終未有正面回應。

葛曉倩自2024年爆料張雨綺代孕、知三當三，而張雨綺方面始終未有正面回應。（微博@葛曉倩Qchan）

遼視春晚遭抵制

受到連串醜聞影響，張雨綺日前錄製遼寧衛視春晚的路透照曝光後，隨即大批網民湧入衛視官博留言抵制張雨綺，最終電視台疑似「跪低」。據內地媒體爆料，張雨綺已從遼寧春晚的排練名單中移除。