陳法蓉優良基因未婚冇生BB網民感可惜　直播7字大方回應

前港姐冠軍陳法蓉（Monica）雖然已59歲了，但其絕對保養得宜，凍齡有術。而演藝事業發展不俗的她，感情世界始終交白卷，其圈中好姊妹蔡少芬、洪欣、朱茵等都已婚並育有子女，所以網民都相當關心她的感情生活，在近日直播中她就大方回應網民尖銳問題，強調只要感到幸福就好。

1989年奪得香港小姐冠軍。（微博圖片）

大方回應不生小孩

陳法蓉外貌出眾且擁有高學歷，這麼好的基因，所以有網民對於她還沒有結婚且沒有生兒育女感到可惜。近日，在一場直播中就有網民問她「為甚麼不生孩子」問題，沒想到她非常大方回應表示：「我真心想說，無論是怎麼樣的生活，「只要幸福就好了」。姐姐現在過的每一天都非常的幸福，我選擇了我的人生，我也希望在這裡祝福每一個人，無論你結婚也好，不結婚也好，生孩子也好，不生孩子也好，只要幸福，怎麼樣都行。」把日子過成自己想要的模樣。

陳法蓉表示只要日子過得幸福就好了。（微博圖片）

陳法蓉外貌出眾且擁有高學歷，這麼好的基因，所以有網民對於她還沒有結婚且沒有生兒育女感到可惜。（微博圖片）

情路坎坷

其實，陳法蓉自出道以來，有過多段為人所知的戀情，但始終都未能開花結果。在1994年，在才子倪震與周慧敏分手之後與男方相戀過，兩年後倪震與周慧敏再續前緣同遊美國，陳法蓉隨後亦向外宣告單身；2001年，陳法蓉與富商許晉亨拍拖，戀情僅維持半年就分手，而許晉亨最後亦情定李嘉欣；陳法蓉其後與內地演員楊俊毅譜出姊弟戀，有指二人拍拖4年，不過最後還是無疾而終；2008年，陳法蓉被指搶走陸詩韻的油王男友朱明，更一度傳出過婚訊，但二人拍拖不到一年分手，朱明後來被發現原來只是「空心油王」，他早已經破產，已經欠債數億，最後更玩失蹤。

陳法蓉曾與倪震相戀。（VCG）

陳法蓉不時陪爸爸去玩。（陳法蓉微博圖片）