張雨綺20秒廣告報價54萬　深陷代孕風波再遭網民爆料多次做小三

近日，內地女星張雨綺因葛曉倩的持續爆料，再次深陷輿論漩渦。回顧張雨綺的翻紅之路，2020年絕對是關鍵一年，她在首屆《浪姐》中憑藉真實率性的性格圈粉，最終她順利以X-SISTER成員身份成團，這五年間人氣居高不下。

張雨綺20秒的短片報價54萬元

據第三方平台數據顯示，張雨綺在抖音平台的商業價值依然驚人。目前她的短片廣告報價極為高昂：1至20秒的短片預估報價為54萬元（人民幣，下同）；21至60秒則跳升至60萬元；而超過60秒的長視頻報價更直達80萬元。

網民憂張雨綺成鄭爽2.0隨時被封殺

葛曉倩早在2024年公開質疑張雨綺代孕，更指控其涉嫌「知三當三」插足自己感情，曾發出已公證的疑似張雨綺的代孕合約以及其子女出生日期相差三個月的護照相但已被刪除。後續這件事件依然不了了之。葛曉倩近日再發出已找到自己爆料後匿名威脅自己的人，有指匿名威脅者是張雨綺曾合作過的律師，令張雨綺的事件再度被提起。不少網民將此事件與當年鄭爽代孕棄養案對比，認為若指控屬實，張雨綺可能成為下一個被官媒點名封殺的藝人。

網民爆料指多次「知三當三」及出軌

除了代孕風波外，網民更翻出張雨綺過往多次「知三當三」及出軌的驚人「戰績」。爆料稱她早年曾與汪小菲相戀，靠汪小菲投資某電影，演了電影女主角，電影未上映就分手。隨後與導演王全安結婚，卻因男方嫖娼而離婚；後與富商袁巴元閃婚並生下龍鳳胎，最終演變成動刀互撕並離婚。爆料指張雨綺兩段婚姻都是靠做「小三」介入他人感情得來的。此外，她更被指控在與袁巴元婚姻期間「出軌」。

張雨綺神隱拒回應冷處理

面對連日來的負面熱搜，張雨綺方面至今保持沉默，被外界解讀為試圖以「冷處理」方式消磨輿論熱度。據悉其前經紀人楊天真曾發張雨綺懷孕期間的照片試圖澄清「代孕事件」，但被網民反駁指「護照原件出生日期P不了」，質疑闢謠證據造假。張雨綺的沉默引發大量網民不滿，纷纷在社交平台留言怒斥：「为什么要冷处理啊！不能给大众一个交代吗！！！」、「大女主快出来为自己辟谣啊！」。目前公眾正緊盯張雨綺的一舉一動，期望張雨綺能正面回應代孕及私生活爭議。

