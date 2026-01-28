周深上TVB自揭本名撞名星爺　遭王祖藍挑機身高一句話高EQ反擊

內地歌手周深人氣之高一時無兩，早前他在香港啟德體育園舉行的兩場跨年演唱會，合共超過9萬張門票竟在開售後火速被「秒殺」售罄，如成龍、劉德華、張學友等天王巨星亦送上花籃支持，受歡迎程度令人咋舌。日前TVB訪談節目《一周星星》特意遠赴北京，與這位樂壇小天王進行了一次獨家錄影訪談。節目中驚喜連連，周深除了自爆本名叫「周星星」外，更被好友王祖藍隔空「踩場」質問身高，場面爆笑。



本名撞名星爺 烏龍戶口登記惹誤會

在節目中，主持人王鎮泉踢爆周深的本名竟然叫作「周星星」，巧合地與節目名《一周星星》撞名。周深得知後表現激動，大呼非常有緣。他更笑著先向「星爺」周星馳的粉絲們道歉，隨即解釋這個名字的爆笑由來。原來在周深湖南老家的方言中，「深」與「星」的發音極為相似，導致當年父母去為他辦理戶口登記時，工作人員一時聽錯，竟在證件上錯寫成了「周星星」。

他更忍笑分享了一件讀書時的瘀事：「高考（內地高中升學考試）的時候，班主任給同學們發准考證，一直喊『周星星』，全班都沒人站起來。最後准考證都發完了，只遺留了一張，大家才知道，原來我就是那個周星星。」這段「身世之謎」令在場人員忍俊不禁。

獨處廁所飆高音開聲 熱愛港風苦練粵語

雖然周深坦言自己的粵語水平「麻麻地」，但他對香港文化情有獨鍾，非常喜歡看港劇、港產片及唱廣東歌，節目中周深就即興演唱了一小段TVB劇集《宮心計》的主題曲《攻心計》。因此在早前的香港演唱會上，他特意編排了一組粵語金曲，既讓自己唱得過癮，亦為香港歌迷送上驚喜。

談及演出前的獨特習慣，周深透露每次開騷前都必須讓自己獨處10分鐘：「什麼都不想，安靜10分鐘，想一下流程，讓自己放空。」此外，他還有一個令人意想不到的怪癖，就是喜歡躲進衛生間「開嗓」，專挑高難度的歌來唱，利用高音來激活身體狀態及提升自信心。

王祖藍精準報身高挑機 周深神回覆完勝

為了給老友驚喜，節目組特別邀請了與周深私交甚篤的香港「喜劇達人」王祖藍擔任嘉賓提問。向來搞鬼的王祖藍一臉「不懷好意」地對著鏡頭提問：「周深哪，這個問題藏在我心裏很久了！其實，我們是不是一樣高？」隨後更發出一串標誌性的魔性笑聲。

王祖藍更自信滿滿地精準報數：「我是一米六二點五（1.625米）！」並假裝善解人意地說周深可以選擇不回答。面對這條無厘頭的「送命題」，周深笑到彎腰兼遮臉，隨即展現出綜藝感爆棚的高EQ，不假思索地拱手回應：「您高！您實在是高！」

周深隨後大方公開自己身高為1.61米，並幽默地調侃這位「前輩」：「您實在是高……過於我。知足吧，（您）也很難找到（其他比您高的人）了！」事實上，周深對身高話題向來毫不避諱，早在2014年《中國好聲音》出道時便曾坦言：「家裏人身高都不高，然後我也很矮，只有1.61米」，成名後亦多次在綜藝節目中自黑，笑指與1.9米高的男星同行時「對方走一步，我得走兩步」，其真誠不做作的性格使得他圈粉無數。

