Angelababy直播間放下身段賣力舞獅　動作流暢觀眾睇得開心

現年36歲的Angelababy(楊頴）在2023年因被影到在法國巴黎看瘋馬騷（Crazy horse pairs)而引來大批網民不滿，隨後被發現多個社交網站遭到禁言，疑被軟封殺。雖然在2024年初遭到解禁，但其人氣已大不如前，主演的劇集更在沒有太多宣傳之下草草播畢了事，時尚及影視資源已不及過往。

Angelababy的人氣己大不如前。（楊穎工作室微博圖片）

Angelababy直播間賣力舞獅

工作量不及從前的Angelababy，近日就現身直播間帶貨，更在直播過程中不介意在鏡頭前舞獅哄觀眾們開心，而她此做法卻令部份網民感到有些可憐，認為從前红得如日中天的時候，根本不需要做這些東西，現在卻淪落至此，完全是天壤之別。

Angelababy在直播帶貨時完全沒有偶像包袱。（微博圖片）

Angelababy舞獅。（微博圖片）

網民指Angelababy能屈能伸

從網上曝光的影片可見，身穿休閒服裝的Angelababy現身直播間，更在與觀眾互動時表示:「想看我舞獅的話扣1 。」果真最後配合起來，完全沒有偶像包袱在鏡頭前賣力舞獅，而且動作流暢，有模有樣似的，哄得大家非常之開心。不少網民看見後都覺得Angelababy雖看起來可憐，但其亦是能屈能伸之人，大家留言表示：「拿得起放得下」﹑「有錢賺不錯了」﹑「能放下身段挺厲害的了」等，完全沒有大明星的架子。

Angelababy的表演令大家看得開心。（微博圖片）