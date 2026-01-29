王祖賢正式進駐抖音賣萌吸粉火速登熱榜　網民感謝32年前一善舉

現年58歲的王祖賢是90年代女神，她當年憑着電影《倩女幽魂》飾演女鬼聶小倩一角而傾倒眾生，絕美的樣貌和造型令人留下深刻印象，奠定女神地位，至今依然令人回味。王祖賢已息影多年，並移居加拿大潛心修佛過着低調生活，但她仍備受喜愛，一眾網民至今依然關注她，她亦偶爾會於社交網分享生活近況。去年她就透過社交網站宣布會在加拿大開設一間養生艾灸館，更表示會親自上陣為顧客服務。最近王祖賢更進駐了更多社交平台與粉絲和網民互動。

原版小倩由王祖賢飾演，可說是無可超越的經典。（網上截圖）

年輕時的王祖賢相當漂亮。（微博圖片）

緊貼網絡潮流

繼早前有網民發現王祖賢突然開設帳號進駐快手平台，並對鏡作近距離拍攝，在鏡頭前撥弄頭髮，跟大家打招呼之後，昨日王祖賢又於抖音開設帳號，正式進駐該平台，更火速登上熱榜。王祖賢昨日於抖音發了她的首個作品，並於文案中寫道：「哈嘍抖音的朋友大家好呀，來跟大家打個招呼～～～希望每個刷到我的人都開心喜樂❤️❤️❤️#新年有禮了」。影片中王祖賢穿上毛毛帽外套，擺出可愛表情賣萌，還扭動了幾下最近好流行的抖音舞動作，可見她緊貼網絡潮流。她整個人顯得鬆弛又溫柔，顏值依舊出眾。她接連進駐內地各大社交平台，再次令網民揣測她是為未來直播帶貨鋪路。

王祖賢賣萌。(抖音截圖)

王祖賢賣萌。(抖音截圖)

王祖賢依然漂亮。(抖音截圖)

網民答謝32年前善舉

而在評論區就有網民貼出了王祖賢為她家鄉捐款修路的照片，留言寫道：「祖賢姐姐好，我是安徽舒城的。感謝姐姐捐款為家鄉修的第一條鄉村瀝青路。一晃32年過去了。」據此前媒體報道，王祖賢祖籍為安徽舒城，她的曾祖父是中國近代民主革命家、安徽省著名教育家王仁峰。1992年，王祖賢曾帶著家人一起返鄉探親、祭祖，並捐款10萬人民幣為家鄉修建道路。

王祖賢擺出抖音舞動作。(抖音截圖)

王祖賢擺出抖音舞動作。(抖音截圖)

王祖賢流露可愛一面。(抖音截圖)

網民留言。(抖音截圖)

網民留言。(抖音截圖)

王祖賢曾捐款修路。(抖音截圖)