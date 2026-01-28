周潤發被市民認錯是盧海鵬　一句「神回覆」化解尷尬凸顯勁高EQ

現年70歲的周潤發，以其親民作風和演藝成就聞名於國際影壇。多年前已成為香港市民心目中的象徵性人物，他時常現身於大街小巷，無論是在街市選購食材、郊外行山，還是偶遇市民，都保持親切自然的態度。他的隨和性格讓人感到近距離接觸到偶像的溫暖，也成就了他的「街頭巨星」形象。近日有一段影片流出，捕捉到周潤發在尖沙咀與市民互動的一幕，片中發哥疑似受到「不禮貌對待」，發哥的「神回應」更展現了他幽默的一面，一次意外的錯認，使人再次看見他在突發情境下的高情商。

發哥跟粉絲聊天。(香港棋棋子的港星頻道@小紅書)

發哥被認錯是盧海鵬

影片中，發哥穿著紅色運動長袖上衣，搭配濃密銀髮及斯文眼鏡，雖然歲月爬上他的眉梢，但神采依舊，風範不減。發哥被一群熱情的粉絲包圍，在短暫停留中逐一為粉絲簽名，完全展現寵粉本色，即使似乎正在趕時間，也不忘回應每一份熱情。然而，最有趣的一幕在於周潤發遭遇了一場意外「認錯」。當他低頭專心簽名時，一位路人突然大聲問道：「你係咪盧海鵬？」這種錯認本可能讓人感到尷尬或不快，但周潤發並未露出任何不悅神色。路人見發哥沒有回答，就繼續追問：「你係叫咩名啊？」這個時候發哥既幽默又淡定地回應：「我係張有興」。（指已故著名官員）化解了尷尬，不但讓在場粉絲笑聲四起，也凸顯出他獨特的喜感及高EQ。

發哥同大家一起合照。（大會提供）

發哥現身探班還送上利是。（大會提供）

整個過程中，他依然保持著靦腆卻自信的微笑。在完成與粉絲互動後，即便有人在等候紅綠燈時要求合影，他也毫不推辭，一如既往地親切配合。發哥這段平凡卻充滿暖意的小插曲，再次印證了他的魅力所在。

發哥為粉絲簽名。(香港棋棋子的港星頻道@小紅書)