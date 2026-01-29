TVB五億駙馬食店被捕獲鬚根盡現顯憔悴 顏值暴跌網民：老了好多
撰文：崔力生
出版：更新：
45歲的黎諾懿近年家庭、事業兩得意，他於2014年與被指有五億美容王國的前港姐李潔瑩結婚，婚後兩人先後育有大仔「小春雞」黎峰睿和「小冬牛」黎奕辰，一家四口美滿幸福。雖被冠上「五億駙馬」稱號，但黎諾懿不但不介意，反而更加努力工作證明自己，除了演員外，還身兼監製，拍綜藝、飲食節目，做KOL，瓣數多多，早前更與老拍檔李佳芯赴馬來西亞拍攝劇集《義和》，同樣大受歡迎。不過，向來給人感覺高大靚仔又幽默的黎諾懿，近日在餐廳用餐時，竟被網民捕捉到頹爆一面？
鬚根盡現顯憔悴
近日有網民在社交平台分享相片，指在一間普通食肆偶遇黎諾懿，當時他正與一名背對鏡頭的長髮女性（疑為太太李潔瑩）用餐。相中的黎諾懿打扮極度隨意，僅穿白色底衫外加黑色羽絨背心，不但頭髮顯得扁塌，臉上更留有明顯鬚根，比起幕前神采飛揚的樣子，顯得頗為頹廢，差別感巨大。
重提「港普教父」
不少網民看到相片後驚呼「認唔到」，紛紛留言評論：「在死亡燈光再頭頂，感覺好老」、「好像老了很多，還是因為無化妝？」事實上，黎諾懿近年事業瓣數多多，除了幕前演出，還要照顧家庭，相信私下難免會有疲態。另外，也有網民一見到黎諾懿，就想起「港普」，笑指他：「跟張家輝 蔡少芬齊名」，被封為「港普三大教父」，令人苦笑不得。