TVB五億駙馬食店被捕獲鬚根盡現顯憔悴　顏值暴跌網民：老了好多

45歲的黎諾懿近年家庭、事業兩得意，他於2014年與被指有五億美容王國的前港姐李潔瑩結婚，婚後兩人先後育有大仔「小春雞」黎峰睿和「小冬牛」黎奕辰，一家四口美滿幸福。雖被冠上「五億駙馬」稱號，但黎諾懿不但不介意，反而更加努力工作證明自己，除了演員外，還身兼監製，拍綜藝、飲食節目，做KOL，瓣數多多，早前更與老拍檔李佳芯赴馬來西亞拍攝劇集《義和》，同樣大受歡迎。不過，向來給人感覺高大靚仔又幽默的黎諾懿，近日在餐廳用餐時，竟被網民捕捉到頹爆一面？

黎諾懿早年憑處境劇《愛．回家》中「馬壯」一角成功入屋，更有「最接近神的男人」稱號，近年他身兼多職，作多方面發展。（資料圖片/陳順禎攝）

雖然黎諾懿外型高大靚仔又口花花，好似好花弗咁，其實他是圈中好老公、好爸爸。（資料圖片/梁碧玲攝）

黎諾懿與太太李潔瑩先後誕下「小春雞」與「小冬牛」，一家四口相當幸福。（IG@lokyilai）

鬚根盡現顯憔悴

近日有網民在社交平台分享相片，指在一間普通食肆偶遇黎諾懿，當時他正與一名背對鏡頭的長髮女性（疑為太太李潔瑩）用餐。相中的黎諾懿打扮極度隨意，僅穿白色底衫外加黑色羽絨背心，不但頭髮顯得扁塌，臉上更留有明顯鬚根，比起幕前神采飛揚的樣子，顯得頗為頹廢，差別感巨大。

黎諾懿與老拍檔Ali李佳芯合作的大馬劇集《義和》，正熱播中。（IG：@aliaime）

黎諾懿早前為鍾嘉欣演唱會擔任嘉賓。（IG@lokyilai）

黎諾懿近年積極經營社交平台。（小紅書截圖）

重提「港普教父」

不少網民看到相片後驚呼「認唔到」，紛紛留言評論：「在死亡燈光再頭頂，感覺好老」、「好像老了很多，還是因為無化妝？」事實上，黎諾懿近年事業瓣數多多，除了幕前演出，還要照顧家庭，相信私下難免會有疲態。另外，也有網民一見到黎諾懿，就想起「港普」，笑指他：「跟張家輝 蔡少芬齊名」，被封為「港普三大教父」，令人苦笑不得。

黎諾懿近日在餐廳用餐時，被網民捕捉到頹爆一面。（小紅書截圖）

有網民覺得因為頂燈所以搞到黎諾懿呈現老態。（小紅書截圖）

網民笑指黎諾懿和張家輝及蔡少芬，被稱「港普三大教父」（IG@nickcafe1202）